Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a été incontestablement l'un des jeux de cette année 2023. Dans nos colonnes, il a presque reçu la note ultime avec un 9/10 « Fantastique ». Un jeu qui ne convaincra peut-être pas les insensibles à la magie Harry Potter, mais qui reste une « énorme claque » pour notre cher Camille. Depuis sa sortie et notre test, le titre est arrivé sur Nintendo Switch mais ça n'a pas du tout été la même claque. Pour remédier aux problèmes, un patch a été mis en ligne.

Une mise à jour colossale à la rescousse d'Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC... et même Nintendo Switch ! Une sortie décalée sur l'hybride de Big N qui a inquiété les possesseurs de la machine. Et certains ont eu du flair parce que le portage est une catastrophe. Éclairage simplifié, 576p en mode portable ou 720p en docké, des chutes fréquentes à 20fps, anti-aliasing et plus, le verdict de Digital Foundry n'était pas flatteur.

Parmi les défauts, les temps de chargement lors de l'entrée / sortie des boutiques de Pré-au-Lard ont aussi été décriés. Mais surprise, une nouvelle update d'Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch semble faire du bien. Un utilisateur Reddit a confirmé que les temps de chargement dans ce cas précis « sont bien meilleurs ». Et ce n'est pas un hasard. C'est l'une des améliorations listées par Warner dans les notes de patch. Voici les autres correctifs d'ordre général.

Notes de patch Hogwarts Legacy Nintendo Switch

Le livre sur le piédestal ne sera plus victime de clipping

Amélioration des temps de chargement lors de l'entrée et la sortie de boutiques du Pré-au-Lard

Correction du scintillement de textures lorsque le personnage se tient à une certaine distance au niveau du Perchoir Doré

Résolution d'un bug où il était impossible de détruire les piliers après avoir recommencé une mission

Correction d'un certain nombre de soucis liés aux sauvegardes

Ajouts et modifications pour les crédits du jeu

Correction d'un problème où une ligne de dialogue était répétée qui concerne la mission où il faut sauver le phénix. Lors qu'une sauvegarde était rechargée, cette ligne réapparaissait alors que le phénix n'était pas là

Plein d'améliorations pour le jeu Harry Potter sur Nintendo Switch

Le patch Nintendo Switch d'Hogwarts Legacy ne fait pas les choses à moitié en intégrant plus de 100 correctifs et améliorations. La liste complète des notes de patch est consultable en ligne. Mais sachez que cette mise à jour embarque des ajustements absolument partout. Que ce soit des révisions d'ordre général, qui ont trait à l'audio, à l'avatar, aux combats, personnages, ennemis et PNJ, au monde ouvert, à l'école des sorciers, aux effets et à l'interface utilisateurs, ou encore aux performances. Vous devriez avoir moins de crashs, de meilleurs temps de chargement, un framerate plus stable suivant l'endroit et/ou l'action, entre autres. Ca ne résoudra pas des soucis de fond en lien avec le manque de puissance de la console, mais c'est déjà ça de pris.