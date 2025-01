La magie de Hogwarts Legacy va prendre un nouvel envol dès aujourd'hui pour des millions de joueurs ! Le studio Alavanche Software a enfin entendu l'appel des apprentis sorciers. Une mise à jour très attendue est maintenant disponible. Elle promet de changer votre façon de jouer du tout au tout. Un petit coup de Revelio et hop ! On vous donne tous les détails.

Un renouveau magique pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard

La nouvelle est tombée en début de semaine : Hogwarts Legacy accueille une nouvelle mise à jour gratuite en ce jeudi 30 janvier 2025. Celle-ci concerne les joueuses et joueurs PC avant tout puisqu'il s'agit de l'intégration exclusive du kit de créateur officiel pour le modding.

La communauté n'aura pas attendu après Avalanche et Portkey Games pour personnaliser son expérience dans Hogwarts Legacy. Très tôt, des mods sont parus sont PC. Cependant, la donne va changer désormais. La création de contenu par les fans va être grandement facilité, comme l'explique la vidéo de présentation officielle partagée par Warner Bros. Games.

Encore plus de possibilités pour le jeu Harry Potter ultime ?

Le kit officiel de créateur est téléchargeable gratuitement sur l'Epic Games Store. Il suffit ensuite de connecter un compte Curse Forge, puis vous aurez accès à de « puissants outils » qui vous permettront de « montrer votre esprit de développeur » et plus encore ! Non seulement vous allez pouvoir créer vos propres contenus pour Hogwarts Legacy, mais également profiter de ce qui a été conçu par d'autres joueuses et joueurs.

Parmi toutes les possibilités, vous pourrez changer l'apparence de votre personnage ou de ses accessoires (comme son balai), ou encore profiter de « nouveaux cachots et de nouvelles quêtes ». Pour ne pas faire les choses à moitié, Avalanche Software a travaillé avec des créateurs expérimentés pour « proposer des options vraiment cool avec lesquelles jouer dès le premier jour », comme le Cachot de la perdition et tous ses ennemis à défaire.



Capture d'écran du site de CurseForge, le 29 janvier 2025. © Gameblog

Grâce au kit de créateur officiel, le jeu n'aura (presque) plus de limites sur PC. Avalanche Software compte sur sa communauté pour que les « rêves vidéoludiques deviennent réalité ». Alors, à vos baguettes, car l'aventure (re)commence maintenant à Poudlard. C'est un peu comme découvrir Hogwarts Legacy 2 avant l'heure, vous ne trouvez pas ?