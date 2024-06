Avalanche Software a dévoilé une vidéo détaillant la mise à jour estivale de Hogwarts Legacy pour les consoles PS5 et PS4, prévue pour le 6 juin 2024. Annoncée initialement via un post sur Twitter, cette mise à jour est désormais appuyée par des images vidéo montrant les nouvelles fonctionnalités, notamment un mode photo étendu et divers contenus supplémentaires.

Hogwarts Legacy s'améliore

L'un des ajouts majeurs de cette mise à jour est l'amélioration du mode photo. Les joueurs pourront capturer des captures d'écran beaucoup plus raffinées grâce à une multitude d'options. Il sera possible de modifier les poses des personnages, de changer l'heure de la journée et la saison, d'ajouter des cadres et d'utiliser diverses fonctionnalités d'édition photo. Cela permet aux joueurs de créer des images parfaitement ajustées à leurs goûts et de partager leurs moments préférés du jeu de manière encore plus esthétique.

En plus du mode photo, la mise à jour permet aux joueurs de redistribuer leurs points de talent. Cette fonctionnalité donne plus de flexibilité pour adapter les compétences du personnage en fonction des besoins et des préférences de chaque joueur, améliorant ainsi l'expérience de jeu. La quête secondaire de Pré-au-Lard, auparavant exclusive aux versions PS5 et PS4, sera désormais accessible à tous les joueurs. De plus, les cosmétiques d'Azkaban seront disponibles gratuitement pour tout le monde. Un autre ajout notable est la mise à disposition gratuite des lunettes du développeur, un clin d'œil au précédent easter egg, ainsi que de l'hippogriffe Onyx, auparavant offert en bonus de précommande, et de la recette de la potion Felix Felicis.

Pendant ce temps, de nombreux regards se tournent vers Hogwarts Legacy 2. Même si le jeu n'est visiblement pas encore en développement, les rumeurs persistent. Et avec le succès du premier épisode, il semble impensable que Warner ne continue pas à capitaliser sur cette tendance.