Si vous avez envie de vous détendre, alors cette dernière vidéo de Hogwarts Legacy est faite pour vous. Il s'agit tout simplement d'un enchainement de paysages qui proviennent du jeu et donc de la saga Harry Potter. Si certains sont clairement nouveaux et exclusifs au RPG, d'autres pourront vous rappeler de bons souvenir, très évocateurs des films.

Hogwarts Legacy version AMSR

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Avalanche Software a voulu proposer une vidéo au format ASMR, dans lequel on peut se laisser bercer par le bruit des divers environnements que l'on pourra traverser dans le jeu. Cela va du jardin de Pourdlard en passant par une cascade et une partie de ce qui semble être Pré-au-Lard. Bref, un délice visuel et sonore qui parlera beaucoup aux amateurs d'exploration.

Car oui si Hogwarts Legacy est un jeu d'aventure/RPG, il devrait proposer de grosses phases d'explorations pour découvrir tout ce monde magique. On notera aussi une attention toute particulière dans le rendu visuel (en 4K dans la vidéo) qui laisse présager une partie graphique de qualité.

Rappelons qu’une nouvelle présentation du jeu sera dévoilée lors de l’Opening Night Live de la Gamescom avec à la clé du nouveau contenu et au moins une nouvelle bande annonce. Hogwarts Legacy est prévu pour le 10 février 2023 sur PS4, PS, Xbox One, Xbox Series et PC.