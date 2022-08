Récemment repoussé à 2023, Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard continue sa campagne de séduction. Après une apparition très remarquée au State of Play 2022, le jeu se déroulant dans l’univers d’Harry Potter est venu assurer le show à la Gamescom 2022.

Hogwarts Legacy se montre dans une nouvelle bande-annonce

Ce n’était pas une surprise, mais l’une des annonces les plus attendues de la soirée. Après des années de disette, la licence Harry Potter aura enfin à nouveau le droit à une adaptation ambitieuse signée Avalanche Software. Et justement, Hogwarts Legacy a profité de l’Opening Night Live de la Gamescom 2022 pour revenir avec une bande-annonce flambant neuf. L’occasion de découvrir un peu plus sur l'histoire de ce jeu en monde ouvert et plus particulièrement la magie noire. Ça change des vidéos en ASMR c'est sûr.

Pour rappel, Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard est désormais attendu pour le 10 février 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Pour les plus impatients, les pré-commandes ouvriront dès le 25 août prochain.