La sortie de Hogwarts Legacy approche à grands pas. Alors que la polémique autour des configurations PC et l’appel au boycott continuent de faire rage, Warner Bros poursuit sa campagne de communication autour de son futur carton de l’année. Le jeu en mode ouvert inspiré de l’univers de Harry Potter ne manque pas de beaux atouts pour séduire les joueurs, mais il lui manquera en revanche une fonctionnalité très appréciée ces temps-ci.

Pas de cross-save pour Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy n’en finit plus de faire parler de lui. Dire que l’adaptation de l’univers de J.K Rowling est l’un des jeux les plus attendus serait un doux euphémisme. Sur le papier, il a tout pour plaire. Fidélité au matériau d’origine, monde ouvert, modélisation de Poudlard à tomber et aussi des fonctionnalités salvatrices sur consoles. Tous les voyants sont au vert malgré quelques couacs qui irritent déjà les fans, dont du contenu exclusif sur PS5 qui ajoute une arène très particulière. Les nouvelles déclarations de Warner Bros risquent cependant de faire tiquer à nouveau. L’éditeur a fait de nouvelles révélations sur le système de sauvegarde de Hogwarts Legacy.

Dans une série de tweets en réponse à plusieurs internautes, la firme américaine a en effet confirmé que toutes les versions du jeu pourront contenir jusqu’à 4 profils de joueurs, chacun avec plusieurs emplacements de sauvegarde dédiés. En d’autres termes, les membres d’un même foyer profiteront chacun de 5 slots de sauvegardes automatiques et 10 de sauvegarde manuelle. Cependant, celles et ceux qui auraient aimé reprendre leur progression sur une autre plateforme (par exemple de la Switch à la PS5), le couperet est tombé. Hogwarts Legacy n’aura pas de cross-save entre les différentes machines.

« Vous pourrez lier votre compte aux deux plateformes (ndlr : PS5 et Steam) pour obtenir les récompenses de chaque jeu, mais les données sauvegardées resteront sur chaque plateforme où elles ont été créées. »

L’absence de cross-save n’est en soi pas dramatique, mais pourrait poser davantage problème aux joueurs qui passeraient de la version PS4/Xbox One à la PS5/Xbox Series en cas de changement de console. Sur la Toile de nombreux joueurs ont déjà fait part de leur déception, mais la majorité y voit une excuse pour refaire le jeu une seconde fois. On rappelle que Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions old-gen et Switch arriveront quant à elles plus tard.