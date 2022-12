Hogwarts Legacy n’a beau être attendu qu’au 10 février 2023, sur PS5, Xbox Series et PC, du moins, Warner Bros tenait malgré tout à faire un dernier cadeau aux fans pour terminer l’année en beauté. Dans une seconde présentation détaillée, les développeurs ont fait le point sur les différentes mécaniques de jeu tout en montrant de nouveaux extraits du jeu. Voici ce qu’il fallait retenir.

Du gameplay inédit pour Hogwarts Legacy

Comme promis, Poudlard a donc ouvert ses portes le temps d'une nouvelle présentation. Avalanche Software a donné rendez-vous aux fans ce mercredi 14 décembre 2022 afin de découvrir un aperçu inédit de Hogwarts Legacy. Si le dernier livestream s’était concentré sur la château, la création de personnages et quelques-uns des sorts, les nouveaux extraits de gameplay mettent avant tout l’accent sur certaines fonctionnalités du jeu qui n’avaient pas encore été détaillées jusqu'alors.

A commencer par le monde ouvert qui vous permettra d'explorer les environs de Poudlard grâce au vol de balais. Il sera par ailleurs possible de se rendre au Pre-Au-Lard, le magasin qui vous permettra de trouver différents types de balais vous permettant de personnaliser votre outil de voyage, aussi bien du point de vue esthétique que pratique avec plusieurs améliorations bien utiles à la clé, pour par exemple voler encore plus haut dans les airs.

Un monde ouvert avec des saisons et un cycle jour/nuit

Plusieurs petits lieux peuplés de sorciers permettront d'en apprendre davantage sur les sorciers des environs. Ils seront ici considérés comme des hameaux plutôt que des villages, avec plusieurs quêtes annexes, ennemis, secrets, vendeurs dans chacun d'entre eux, tous vous permettant d'améliorer certaines de vos compétences ou fonctionnalités de gameplay. Par exemple les énigmes laissées par de vieux sorciers aideront à augmenter la capacité de votre inventaire. Mais il n'y a pas que le balais dans la vie. Hogwarts Legacy vous laissera également traverses les contrées extérieures à dos de monture. L'hippogriffe peut lui aussi volet ou faire office de cheval au sol.

Hogwarts Legacy s'appuiera également sur un système de saison et un cycle jour/nuit, qui transformeront les environnements selon la période. Ici les développeurs montrent un même environnement lors de l'hiver, changeant l'atmosphère du lieu. Une mécanique qui sera également utilisée comme un marqueur narratif tout au long du jeu afin de donner l'impression que votre année scolaires s'écoule réellement. Un sentiment qui sera également retranscris en intérieur. Poudlard ou le Pré-au-Lard se prépareront par exemple pour les festivités à l'approche des fêtes de fin d'année. La présentation du jeu a également été l'occasion d'en découvrir davantage sur les combats et la magie noire.

Magie noire et combats de Hogwarts Legacy

La Forêt Interdite fera ici office d'arène de combat de magie noire, exclusive aux acheteurs de la version Deluxe. Le jeu de base aura tout de même deux arènes distinctes auxquelles tout le monde aura accès. Elles serviront avant tout à accomplir des défis de combat difficiles en combattant plusieurs vagues d'ennemis. A clé, un élément esthétique et des éléments pour agrandir votre collection de personnage. Cependant l'arène de magie noire aura une petite spécificité : vous pouvez arriver avec différentes compétences préchargées. Une manière de tester les différents Sortilèges Impardonnables, qui seront néanmoins accessibles à tout le monde au fur et à mesure de leur progression dans Hogwarts Legacy.

L'occasion de montrer plusieurs sorts comme Endoloris ou encore l'Avada Kedavra qui fera passer la barre de vie de l'ennemi directement à zéro. En raison de la puissance extrême de l'attaque son cooldown sera plus long que n'importe quel sort. A mesure de leur progression et de leur avancée dans l'histoire, les apprentis-sorciers débloqueront des nouvelles compétences disponibles via la touche R1 : la magie ancienne qui a sa propre jauge dédiée dans le jeu. Quand la mention L1 apparaît au-dessus de la tête d'un ennemi, alors il y a possibilité de blesser l'ennemi avec sort ancien dévastateur. Ces opportunités ne seront en revanche disponibles qu'en fonction du type d'ennemi affronté. Les joueurs seront par ailleurs encouragés à amener les objets et plantes qui font pousser dans la Salle sur Demande pour terrasser leurs adversaires plus rapidement à l'instar de la potion Wiggenweld qui augmente leur santé.

La Salle des Demandes, votre repaire personnalisable

Dans la Salle des Demandes, vous pourrez concocter des potions, faire pousser des plantes et s'occuper de créatures. Un lieu qui sera entièrement personnalisable : vous pourrez le décorer selon vos goûts. « C'était important pour nous que cet endroit vous reflète en tant que sorcier » expliquent les développeurs. Plus concrètement, vous pourrez changer l'architecture parmi plusieurs thèmes, chacun avec un style différent. Il sera également possible d'invoquer des objets comme des statues, des tables, des tapis, des décorations, des fauteuils et bien plus encore, puis les placer où bon vous semble et même modifier leur couleur ou leur taille.

Ces objets sont ici appelés des invocations. Sans surprise, leur recette se trouve à Pré-au-Lard chez Tomes et Parchemins. Cependant vous en gagnerez également au cours de vos explorations dans le monde ouvert de Hogwarts Legacy. L'équipement pourra par ailleurs être personnalisé dans la Salle des Demandes. Vous pourrez modifier leur apparence mais également leur conférer plusieurs attributs pour réduire les dégâts subis par certains sorts par exemple. La Salle contient également une section de Soins aux Créatures. Vous y trouverez différentes bestioles qu'il sera possible de nourrir et de caresser. Établir un lien avec elles sera crucial pour obtenir des ingrédients de leur part.