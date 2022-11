Hogwarts Legacy a beau être repoussé à l’année prochaine, Warner Bros intensifie la campagne de communication autour de son jeu Harry Potter. Alors que l’univers devrait s’étendre avec de nouveaux films, voire une série HBO, les yeux sont tournés sur l’adaptation d'Avalanche Software. Dans une nouvelle présentation, les développeurs ont fait le point sur les différentes mécaniques de jeu. Gameplay, combats, cours, voici toutes les dernières nouveautés.

Une longue vidéo de gameplay pour Hogwarts Legacy

Comme promis, Poudlard a donc ouvert ses portes le temps d'une présentation. Avalanche Software a donné rendez-vous aux fans ce vendredi 11 novembre pour découvrir un aperçu inédit de Hogwarts Legacy. Un livestream particulièrement riche en gameplay et informations. A commencer par le créateur de personnages. Puisque c’est avant tout votre héritage, vous pourrez créer votre sorcier de toute pièce, bien qu’il existe une vingtaine de modèles pré-existants qui peuvent être modifiés à l’envie. Le nez, les cheveux, la bouche tout le reste peut ensuite être sélectionné parmi une liste qui semble assez fournie. Évidemment, vous pourrez débloquer des lunettes au fil de votre aventure pour vous donner un petit air à la Harry Potter. Un créateur de personnages détaillé et complet qui devrait faire son petit effet auprès de beaucoup de fans.

Cette présentation était surtout l'occasion pour les apprentis sorciers de visiter le château comme s’ils y étaient. L’occasion de découvrir quelques-unes des pièces de ce lieu emblématique, comme la chambre du personnage, mais aussi ses habitants les plus fantomatiques. Les nouveaux extraits dévoilent également l’interface du jeu, jusqu'ici cachée dans les différentes vidéos. On reste sur de classique avec une mini-map sur la gauche, et des sorts affectés à combos de touches R2 + symboles sur PS5. Certains d'entre eux permettront d'ailleurs de découvrir des éléments cachés dans Poudlard, mais tous nécessiteront un petit temps de recharge après utilisation.

Les combats reposeront avant tout sur un système de combos qui permet d'enchaîner les sortilèges pour prendre l'ascendant sur son opposant. Ces derniers pourront également être équipés d'un bouclier qui nécessitent de les briser avec un sort adéquat (force, dégâts etc.). Pour aider les joueurs à s'y retrouver, les sorts sont affublés d'une couleur qui permet de savoir un clin d’œil lequel utiliser.

Au fil de leur progression les joueurs seront aussi invités à remplir des défis (combats, quêtes, exploration) pour renforcer leurs sorts. Pour le reste, le stream a dévoilé une quête annexe, le système de dialogues, des personnages secondaires et même les habitants fantomatiques du château. Concernant les cours, contrairement aux spéculations des fans, il ne sera pas possible de les louper.

Les développeurs ont choisi de ne pas faire de simulation afin de coller le plus possible à la narration. Hogwarts Legacy se découpera donc d'une certaine manière en chapitres. Chacun est composé d'un ensemble de missions à choisir et certaines d'entre elles seront en classe. L'objectif des cours est donc davantage de fournir les outils principaux pour progresser dans les combats, tout en faisant connaissance avec les professeurs. Quant aux combats, la présentation a surtout mis l'accent sur les duels entre élèves. Pour rappel, Hogwarts Legacy sera disponible dès le 10 février 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.