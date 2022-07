Si il y a bien un lieu qui fourmille de détails dans l'unives Harry Potter c'est bel et bien Poudlard. Ca tombe bien puisque c'est justement là que se déroule le très attendu RPG Hogwarts Legacy qui nous offre une nouvelle et courte vidéo pour montrer ses détails.

Poudlard plus vrai que nature dans Hogwarts Legacy

Dans le récent teaser d'Hogwarts Legacy, Avalanche Software se concentre principalement sur l'influence des centaures sur la conception artistique de la tour nord, avec de multiples sculptures et tapisseries mettant à l'honneur la créature magique présentée dans plusieurs films ainsi que dans les romans.

Pour mémoire, la Tour Nord est connue sous le nom de tour de divination puisque c'est en haut de celle-ci que les élèves peuvent étudier cette matière. Et forcément de nombreux fans sont déjà enthousiastes à l'idée de pouvoir explorer toute cette partie du château. De manière générale, Hogwarts Legacy devrait permettre aux fans d'explorations de trouver un certain plaisir puisqu'il s'agit d'une notion importante du jeu.

Des personnages d'Harry Potter au programme ?

On ne sait pas encore si le titre va mettre sur le devant de la scène des centaures contemporains d'Harry Potter comme Firenze, Bane, Magnus et Ronan. Le jeu se déroule 100 ans avant les événements des romans mais on ne connait pas la durée de vie d'un centaure et il ne semble pas que J. K. Rowling ait donné des indications à ce sujet.

Pour mémoire, Hogwarts Legacy est prévu pour fin 2022 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.