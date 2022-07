Depuis sa mise en avant via le State of Play de mars, Hogwarts Legacy se fait discret. Pourtant, le jeu se déroulant dans l’univers d’Harry Potter devrait toujours sortir en 2022. En attendant, les fans cherchent à en apprendre davantage sur le RPG par tous les moyens, et ça paye.

Un aperçu de l'interface utilisateur d'Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy a certes fait le plein de gameplay, mais certaines questions restent en suspens. A commencer par l’interface utilisateur, systématiquement masquée à chacune des apparitions du jeu. Pourtant un fan acharné a réussi à découvrir à quoi elle ressemblait. L’information était cachée dans la présentation du State of Play et n’était visible que pendant une fraction de seconde au moment d’une transition. Autant dire que personne ne l’aurait vu si ce fan ne s’était pas passé les 14 minutes de gameplay en boucle.

Par chance, les éléments du HUD ne devraient pas être très encombrants avec les quatre sorts affiliés aux touches de la manette et ce qui semble être une mini-map en haut à gauche. Reste à voir si l’interface deviendra plus chargée lors des combats de boss, mais on serait visiblement sur quelque chose d’assez épuré. Néanmoins, ce n’est sans doute pas l’UI définitive et elle peut être amenée à changer d’ici sa sortie, toujours prévue pour 2022 aux dernières nouvelles.