Le phénomène Hogwarts Legacy est loin d’être fini. Rappelez-vous, ce jeu tiré de l’univers d’Harry Potter avait réalisé un démarrage exceptionnel. Sur Steam on parle de plus de 879 000 joueurs en simultané le jour J, faisant du soft le meilleur lancement de l’année sur la plateforme. Avec sa sortie sur PlayStation 5, Xbox Series, le titre a aussi fait des étincelles en enregistrant plus de 12 millions de ventes dans le monde, en seulement deux semaines. Sa sortie sur Nintendo Switch encore plus tard, n'a fait que renforcer les performances. L’engagement des fans est assez incroyable, et il n’est pas près de s’arrêter d'autant que le jeu prépare d'autres surprises gratuites. Les développeurs viennent en effet d’annoncer que les sorciers ne prendront pas de vacances cet été.

Du contenu gratuit à venir pour Hogwarts Legacy

Souvenez-vous : en janvier, à l’occasion des un an du jeu Hogwarts Legacy, le studio nous a laissé entendre qu’un nouveau contenu exclusif allait arriver cet été. Nous en savons maintenant un peu plus sur ce qui arrive, mais il faudra encore attendre un peu avant d'en avoir tous les détails. Le studio n’a pas parlé de DLC, mais plutôt de grosses mises à jour et d’ajouts de nouvelles fonctionnalités gratuites. « Cette mise à jour est une petite façon pour nous de montrer notre appréciation à nos joueurs pour l’accueil incroyable réservé au jeu », écrit Chandler Wood, le community manager d'Hogwarts Legacy prêt à communiquer dessus. Pour autant, il a laissé quelques indices.

Dans le même message, il explique que ces mises à jour répondront aux attentes des fans et devraient faire de très nombreux heureux. Du contenu gratuit qui devrait donc faire grandement plaisir aux joueurs, on ne dit pas non. On peut donc s'attendre à du nouveau contenu attendu comme de nouveaux sorts, des missions spéciales voire même de nouveaux ennemis à combattre. On voit également souvent le mode photo ou un mode New Game + remonter dans les demandes de la communauté d'Hogwarts Legacy.

Pour l’instant, il est encore très compliqué de se projeter, car les attentes sont trop nombreuses. Malheureusement, il sera difficile de savoir si elles seront toutes réalisées, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise de taille. En tout cas, un tel soutien fait plaisir à voir, ce sera parfait pour attendre un éventuel Hogwarts Legacy 2 en espérant que Warner ne fasse pas de bêtise d'ici là avec sa "nouvelle politique".