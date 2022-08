Depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, un appel au boycott a lieu à l'encontre du jeu Hogwarts Legacy notamment via des hashtags #BoycottHogwartsLegacy comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Les origines

En effet, une partie de la communauté LGBT accuse l'autrice JK Rowling derrière la saga littéraire Harry Potter d'être ouvertement transphobe suite à une série de propos sur son compte Twitter. Dans ces conditions, le jeu Hogwarts Legacy qui va nécessairement rapporter des royalties à Rowling est dans le collimateur et il subit des appels aux boycott. Difficile dans cette situation de ne pas réagir et s'exprimer du coté de chez Warner Bros.

Warner Bros. s'exprime sur Hogwarts Legacy et la polémique

C'est pourquoi David Haddad, directeur général de l'entreprise déclare :

Nous souhaitons rappeler que J.K. Rowling n’est pas directement impliquée dans le développement du jeu. Nous ajoutons même qu’il sera possible, dans Hogwarts Legacy, d’utiliser des options inclusives, permettant la création de personnages trans. Nous allons restés concentrés sur le jeu que nous avons construit et sur l’excellent travail du studio Avalanche. Nous voulons que tous ceux qui aiment l’univers d’Harry Potter puissent aimer ces histoires et ces personnages.

Bref, le jeu se veut inclusif et représentatif pour s'adresser au plus de monde possible et Warner souhaite se montrer rassurant envers la communauté LGBT. La situation est assez complexe car certains demandent même d'évincer l'autrice de son œuvre, ce qui est de toute façon juridiquement impossible.

Le dilemme est d'autant plus grand que la saga Harry Potter est bien trop rémunératrice, il s'agit d'une véritable poule aux œufs d'or et on imagine mal un grand groupe comme Warner ne pas tout faire pour essayer d'apaiser la situation, peu importe les moyens.

Le jeu est toujours prévu pour le 10 février 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series.

Que pensez-vous de la déclaration de Warner Bros. au sujet d'Hogwarts Legacy ?