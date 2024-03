Hogwarts Legacy 2 a récemment inquiété plus d'un joueur, mais cette fois, on a une bonne nouvelle à rapporter sur le jeu. Sans surprise, il pourrait bien nous mettre une grosse claque.

Hogwarts Legacy a été un carton tout simplement monumental. En même temps, est-ce qu'on est vraiment surpris par ça ? Un jeu d'aventure en monde ouvert prenant place dans l'univers d'Harry Potter, c'était voué au succès. Une suite devrait normalement voir le jour, ce qui est plutôt logique. Néanmoins, celle-ci n'a pas toujours rassuré les fans, en particulier à cause des déclarations récentes de Warner Bros Games. Du coup, pour compenser, on vous amène une information qui devrait normalement vous réjouir.

Hogwarts Legacy 2 va nous mettre des étoiles dans les yeux

Les futurs projets pour la franchise « permettront aux fans de faire partie de cet univers, de ces histoires et de ces personnages avec toujours plus d'immersion ». Voici ce que nous avait dit David Haddad, le président de Warner Bros Interactive, au sujet de la licence. L'avenir s'annonce donc radieux, du moins, sur le papier. Il faut juste oublier les commentaires de l'éditeur sur le fait de vouloir plus de jeux free to play et jeux services/jeux mobiles. Quoi qu'il en soit, puisqu'on parle de futur, la suite pourrait bien se séparer de l'usage de l'Unreal Engine 4 et opter pour l'UE5 à la place. Histoire de nous en mettre plein les yeux.

C'est une offre d'emploi repéré par l'utilisateur Tech4Gamers qui a mis le feu aux poudres. Le poste en question, Senior Character Artist, demande à la personne qui postule d'avoir des compétences diverses et variées, et l'une d'entre elles a vite attiré le regard du plus grand nombre. Il faut avoir de l'expérience avec des moteurs comme l'Unreal Engine 5. Pour rappel, Hogwarts Legacy utilise l'UE4, mais de toute évidence, sa suite va plutôt choisir son successeur. Une décision compréhensible, et qui promet des graphismes de toute beauté.

Après, on n'est pas spécialement étonné par ce choix. Jose Villeta, qui travaille également à Warner en tant que directeur du software, avait déjà exprimé sa volonté de se servir de l'UE5. « Nous attendons avec impatience l'Unreal Engine 5 pour nos projets futurs, en sachant que nous avons déjà une excellente base en place », avait-il expliqué lors d'une interview. Il faut dire que c'est doucement, mais sûrement en train de devenir un standard dans les grosses productions. Hogwarts Legacy 2 suivra simplement le mouvement, et on a hâte de voir le résultat. Il faut juste être patient, car ce n'est pas pour demain.