La situation d'Hogwarts Legacy 2 commence à inquiéter de plus en plus de joueurs qui le montrent d'une façon... particulière. Est-ce que Warner Bros Games va intervenir ?

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a été un énorme carton. Avec plus de 20 millions de ventes au compteur en un an, il est parvenu à détrôner des licences bien établies comme Zelda ou Call of Duty. C'est une prouesse exemplaire pour un titre comme celui-ci. Maintenant, les fans attendent la suite avec impatience, mais il y a un hic. Récemment l'éditeur du jeu a pris la parole sur un sujet épineux, causant la panique au sein de la communauté. Et il se peut que le deuxième opus ne soit pas épargné par la décision qui a été prise. Du coup, les joueurs ont riposté d'une manière inattendue.

Une pétition pour Hogwarts Legacy 2 est lancée

Souvenez-vous, la semaine dernière, le PDG de Warner Bros. Games a parlé de l'avenir de son catalogue vidéoludique. Il n'a pas hésité à scander haut et fort qu'il souhaitait accroître la production de jeux free to play et jeux services/jeux mobiles, jugeant le développement de AAA comme étant trop instable. Donc forcément, cette déclaration n'a pas été au goût de tout le monde. Elle en a inquiété plus d'un, en particulier celles et ceux qui ont hâte de mettre les mains sur Hogwarts Legacy 2. Est-ce qu'il va connaître un tel sort ? Pour l'instant, difficile de se prononcer.

En tout cas, les fans ont tenu à exprimer leur mécontentement. Ils ne veulent pas que la suite soit ruinée. Du coup, ils ont ouvert une pétition sur le site Change.org. Oui oui, vous avez bien lu. L'idée derrière ça est d'empêcher Hogwarts Legacy 2 de devenir un jeu service. Actuellement, elle a amassé 1806 signatures, le prochain objectif souhaité étant 2500. Bon, tout ça, c'est louable, mais on se doute que ça n'aura aucun impact sur le choix du géant américain. C'est malheureux, mais le mieux à faire, c'est de prier.

Après, on ne sait pas si Hogwarts Legacy 2 va bel et bien devenir un jeu service. Il pourrait tout à fait être épargné, mais visiblement, ce n'est pas dans les plans du patron de Warner. « Ne serait-ce pas amusant d'avoir un jeu comme Hogwarts Legacy en tant que service, où les gens peuvent venir vivre, travailler et jouer de manière régulière ? », avait-il notamment expliqué. Autant dire qu'il ne faut pas placer ses espoirs trop haut. On attend de voir la forme que ça prendra si ça s'avère. Pour l'heure, l'avenir ne s'annonce pas radieux.

Crédits : Change.org

Du gros changement pour la suite ?

Pour finir sur une note plus positive, Hogwarts Legacy 2 promet de nous mettre une grosse claque. En soi, c'était déjà le cas avec son aîné, mais là, ça va être une autre histoire. Pour cause, il va probablement faire usage de l'Unreal Engine 5, en lieu et place de l'UE4. Si on le sait, c'est grâce à une offre d'emploi repéré pour le poste de Senior Character Artist. Elle demande à la personne d'avoir des compétences diverses et variées, dont de l'expérience avec des moteurs comme l'Unreal Engine 5.

En vérité, ce ne serait pas une grande surprise, puisque ça devient progressivement un standard dans les grosses productions. En plus, Jose Villeta, qui travaille à Warner en tant que directeur du software, n'a jamais caché son envie d'utiliser ce moteur. « Nous attendons avec impatience l'Unreal Engine 5 pour nos projets futurs, en sachant que nous avons déjà une excellente base en place », avait-il déclaré dans une interview. Il ne reste plus qu'à patienter, et voir ce que le futur nous réserve.