Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a connu un succès retentissant, écoulant plus de 20 millions d'exemplaires en seulement un an. Évidemment, une telle performance suscite de grandes attentes pour une suite. On peut supposer que Warner souhaite tirer parti de cette nouvelle poule aux œufs d'or. Alors, où en sommes-nous actuellement ? Et quelles sont les dernières nouvelles à ce sujet ?

Hogwarts Legacy 2 en route ?

Il semblerait qu'Avalanche Software, le studio derrière le succès phénoménal de Hogwarts Legacy, travaille déjà sur une suite (Hogwarts Legacy 2 ?). Cette information provient d'une récente offre d'emploi publiée par le studio, qui laisse entendre que leur prochain projet pourrait bien être un RPG d'action en monde ouvert avec des combats basés sur la magie.

L'offre d'emploi qui a attiré l'attention a été repérée par le site Game Rant. Elle concerne un poste de producteur pour un projet non divulgué, idéalement avec de l'expérience dans les RPG en monde ouvert ou les jeux d'action avec des combats magiques. Bien que l'annonce ne précise pas explicitement qu'il s'agit d'une suite à Hogwarts Legacy, elle mentionne qu'il s'agit de "la prochaine étape" pour Avalanche Software après ce premier opus. Pas vraiment de doute, non ?

Une autre offre, également récente, pour un poste de Senior Producer, mentionne directement qu'Avalanche travaille sur "un nouveau RPG d'action en monde ouvert" avec une phase de "live ops" après sa sortie, suggérant que le jeu pourrait intégrer des éléments de service en ligne. Cette orientation vers le live-service est en ligne avec la stratégie actuelle de WB Games, malgré l'échec de titres récents comme Suicide Squad: Kill the Justice League. C'est d'ailleurs ce que l'on pouvait vous expliquer au mois de de mars dernier.

Une autre source concorde

Selon le leaker connu sous le pseudonyme MyTimetoShineHello, Hogwarts Legacy 2 aurait déjà été validé depuis au moins septembre 2023. Plusieurs autres offres d'emploi publiées au début de 2024 renforcent cette hypothèse. Bien que ces nouveaux postes puissent théoriquement être liés à un autre jeu, cela semble peu probable compte tenu de la taille d'Avalanche Software. Qui est historiquement un studio dédié à un seul projet à la fois. Avec environ 250 employés, le studio se situerait à la limite inférieure de ce qui est habituel pour un développeur AAA moderne. Rendant improbable la gestion simultanée de plusieurs projets de grande envergure.

Les cycles de développement des jeux AAA s'allongeant de plus en plus. Il est peu probable que cette suite hypothétique voie le jour avant la fin des années 2020. La sortie de la dixième génération de consoles est déjà prévue pour cette période, ce qui pourrait faire de Hogwarts Legacy 2 un titre cross-gen.

Source : gamerant