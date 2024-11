La nouvelle que tous les fans de Harry Potter attendaient pour Hogwarts Legacy 2 vient de tomber. On a les premiers détails et ils ont de quoi en surprendre plus d'un.

Il y a des années où un jeu va particulièrement ressortir, bien plus que n'importe quel autre. On se souvient parfaitement de comment Animal Crossing: New Horizons est devenu un phénomène immédiat en 2020. En 2023, c'est incontestablement Hogwarts Legacy qui a fait un carton plein, proposant une expérience inédite dans l'univers de Harry Potter. Dès lors, les fans attendent impatiemment un “Hogwarts Legacy 2” et, justement, les choses sérieuses commencent.

Hogwarts Legacy 2 prépare son tour de magie

Plus encore que l'acclamé The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le premier Hogwarts Legacy a explosé les ventes. En janvier dernier, on comptait plus de 22 millions d'exemplaires écoulés depuis la sortie du jeu, en février 2023. On vient d'apprendre via le magazine Variety que le titre a désormais atteint le cap des 30 millions. Forte de ce succès, la société Warner Bros. est bien décidée à renouveler l'exploit !

Les bruits de couloir couraient depuis quelques temps à propos d'une suite. C'est désormais officiel : Hogwarts Legacy 2 vient d'entrer en production. Plus encore, Warner en fait une « très grande priorité ». David Haddad, le président de la branche Interactive Entertainment au sein de la société précise que le projet se voudra intergénérationnel :

Nous savons depuis un certain temps que les fans veulent plus de choses dans ce monde [...]. Nos observations nous montrent qu'il n'y a pas de grandes différences entre un fan plus jeune et un plus âgé. Ce sont juste des fans de Harry Potter, alors nous essayons de créer des expériences authentiques pour les ravir. David Haddad pour Variety.

L'expérience de Hogwarts Legacy parle vraiment aux fans. © Avalanche Software / Portkey Games

Un autre projet Harry Potter dans la partie

Il ajoute également que des éléments scénaristiques de Hogwarts Legacy 2 seront coordonnés avec un autre projet très attendu : la nouvelle série Harry Potter de HBO. Celle-ci constituera une nouvelle adaptation des romans de l'autrice J. K. Rowling. Cette dernière ne sera d'ailleurs pas impliquée directement dans la création du jeu. Elle gardera toutefois une casquette de consultante afin de s'assurer que l'ensemble reste canon avec son univers.

Cette déclaration surprenante laisse dubitatif quant à ce que pourrait raconter Hogwarts Legacy 2. Faut-il s'attendre à un scénario qui se déroulerait à une époque proche de celle de la série ? Ou bien développera-t-elle une histoire qui sera évoquée dans cette dernière ? Il faudra patienter encore un peu pour avoir des réponses à ces questions.

© HBO

Toujours est-il que ce sequel à Hogwarts Legacy promet déjà, d'après les premiers détails parvenus jusqu'à présent, de proposer des nouveautés très attendues. La narration devrait notamment être plus étoffée. C'est le genre de détails d'autant plus curieux au regard de ce lien inattendu avec la série HBO. Aucune fenêtre de sortie n'est encore avancée. Néanmoins, la production des deux adaptations est de bonne augure pour en apprendre bientôt davantage.