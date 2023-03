Alors que le Project 007 ne sortira pas avant avril 2025, au plus tôt, le studio d'Hitman se projette et officialise une production aux antipodes de l'infiltration. Vous aimez les dragons ?

Quand Hitman rencontre Game of Thrones

Avec trois studios à travers l'Europe - à Copenhague, Malmö et Barcelone -, IO Interactive peut désormais monter d'un gros cran et se diversifier afin de ne pas être « uniquement » la boîte d'Hitman. Et les développeurs le prouvent d'entrée avec l'annonce d'un nouveau jeu, un RPG fantasy en ligne.

Aujourd'hui, nous partageons avec vous tous le fait que nous nous lançons dans une nouvelle aventure ! Une aventure qui développe notre créativité, nos capacités, et dans un certain sens, notre identité. Nous mettons en place un nouveau monde, une nouvelle franchise de RPG fantastique en ligne. Un monde et un jeu pour divertir les joueurs pendant de nombreuses années. Cela nous paraît familier, mais en même temps, IO Interactive entreprend un voyage différents de tous les précédents. Via IO Interactive.

C'est donc un sacré virage par rapport à Hitman, mais pour le studio, c'est naturel étant donné les expériences personnelles des membres d'IO Interactive.

Pour beaucoup, il s'agit aussi d'un voyage très personnel qui a commencé bien avant que nous ne commencions à faire des jeux pour pouvoir en vivre - un voyage qui a débuté avec le genre fantastique.

L'agent 47 à Dubaï dans Hitman 3. Crédits : Steam.

Une exclu Xbox Series et PC ?

On a pas encore de teaser vidéo, mais IO Interactive a publié un artwork qui donne le ton avec un elfe et ce qui ressemble à un nain bien baraqué.

Selon une rumeur, cet RPG fantasy pourrait avoir pour nom de code Project Dragon. Comme son nom l'indique, le jeu aurait des dragons - coucou Game of Thrones et House of the Dragon - et serait une exclusivité Xbox Series X|S. Une sortie en simultanée sur PC devrait aussi être possible, sous réserve que tout cela se confirme.

À l'image du titre James Bond Project 007, le Project Fantasy d'IO Interactive ne sera pas disponible avant avril 2025. On a donc encore le temps de voir venir et d'avoir de plus amples détails officiels et non officiels d'ici la sortie.