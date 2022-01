Parmi les différents projets sur lesquels planche actuellement Hideo Kojima se trouve un "gros jeu AAA." Et la chose est tout ce qu’il y a de plus officielle. Elle sort en effet de la bouche du principal intéressé. Comme le rapporte "Genki_JPN" sur Twitter, Hideo Kojima a récemment participé à une émission spéciale diffusée au Japon sur NHK Radio.

Un gros jeu AAA, mais pas que

Au cours de cette dernière, le créateur a évoqué de nombreux sujets. À propos du jeu AAA en chantier chez Kojima Productions, il a expliqué qu’il s’agit d’un :

Gros jeu AAA dont tout le monde va dire qu’ils ont envie d’y jouer.

Hideo Kojima ne manque donc pas de confiance vis-à-vis de ce projet. Le créateur de Death Stranding a de plus affirmé qu’il aimerait également créer un plus petit titre qui n’est ni un jeu en monde ouvert ni un jeu de tir. On ne sait cependant pas si ce plus petit jeu est déjà en chantier.

En parallèle à tout ça, le fondateur de Kojima Productions explique que sa société travaille actuellement sur un anime. Et du côté de Kojima Productions Los Angeles, antenne ouverte à la fin de l’année dernière, ça ne chôme pas non plus.

OK USA

Selon Hideo Kojima, l’équipe du studio américain planche sur des projets allant du film à l’anime en passant par du drama. Malheureusement pour les curieux, Hideo Kojima n’évoque pas le niveau d’avancement de ces différents projets. Rien ne permet donc de savoir si tous ces projets finiront bel et bien par sortir.

Pour rappel, une rumeur persistante affirme que Hideo Kojima est en négociations avancées avec Microsoft au sujet d’un jeu exclusif. D’après cette rumeur, ce jeu exploiterait le cloud. Rappelons également que Hideo Kojima a récemment évoqué travailler sur un "projet radical." Le cerveau derrière la série des Metal Gear n’a donc pas fini de faire parler de lui.

Que dites-vous de ces déclarations de Hideo Kojima ? Génèrent-elles de la hype chez vous ? Que pourrait-être ce gros jeu AAA à votre avis ? Peut-il être question du titre créé en partenariat avec Microsoft ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.