Il est de ces développeurs qui préfèrent s'assurer de transmettre un message clair et limpide, sans laisser de place pour l'interprétation. Et puis, il y a Hideo Kojima.

Deux mois jour pour jour après la sortie de la version Director's Cut de Death Stranding, les joueurs pourraient s'attendre à ce que le cryptique Hideo Kojima prenne un peu de repos et/ou de distance en attendant de découvrir la suite des événements. Ce serait vraiment mal connaître le personnage et sa légendaire propension à teaser sans cesse sur ses projets en cours.

Pierrot le flou

C'est donc sur un célèbre réseau social que l'intéressé a posté une photo qui joue astucieusement avec la profondeur de champ pour entretenir un flou que l'on qualifiera ou non d'artistique :

J'ai récemment modifié les plans et le script, et expérimenté avec tout le reste.

Les physionomistes et autres analystes du dimanche tenteront sans doute de deviner qui est la silhouette qui passe devant l'objectif d'Hideo Kojima, et certains de nos confrères se risquent (déjà) à citer le nom d'un certain Norman Reedus, même avec si peu d'éléments.

La suite peut vous étonner

Il faut dire que l'acteur qui incarnait le personnage de Sam Porter Bridges en 2019 s'est récemment laissé aller, en affirmant "qu'un deuxième Death Stranding était en négociation", même si l'on imagine que la route sera encore longue, surtout à pied. Quelques jours plus tôt, c'est Hideo Kojima lui-même qui évoquait à voix haute le fruit de ses réflexions :

Je veux créer un jeu qui puisse se transformer en temps réel. Que des gens de tous les âges et de tous les milieux puissent jouer au même titre partout dans le monde, mais qu'il change en fonction de votre lieu de vie, ou de vos émotions.

Les plus prudents se demanderont si ce seul cliché est à mettre en relation avec le lancement de la nouvelle branche de Kojima Productions entièrement dédiée à "la production télévisuelle, musicale et cinématographique", et qui devrait "étendre la portée des propriétés intellectuelles de Kojima Productions pour les intégrer à la culture populaire". Est-ce à dire que le casting de Death Stranding pourrait à nouveau incarner une singulière galerie de personnages devant la caméra ? Nous vous laisserons en débattre dans les commentaires ci-dessous.