Hideo Kojima l'a assuré, il va multiplier les projets en 2022 avec son studio Kojima Productions. Et dans le lot, il pourrait bien y avoir un jeu PS5 comme le prouve un tweet du créateur japonais.

Hideo Kojima et Sony main dans la main pour un jeu PS5

Une image peut parfois en dire beaucoup, mais cette fois-ci, pas sûr que ce soit volontaire. Il y a quelques heures, Hideo Kojima, papa de la saga Metal Gear et Death Stranding, a publié un cliché qui dévoile une installation dernier cri pour superviser des séances de performance capture à distance et sans aucune latence. Cet équipement, c'est MADO, une technologie de téléconférence de Sony.

Des écrans noirs, mais encore ? Un internaute à l'œil affûté a détecté un kit de développement PS5 à l'extrémité droite de la photo. Et comme on le remarque avec l'image zoomée, le kit est bien connecté, suggérant par conséquent qu'il est utilisé pendant ces séances.

En décembre dernier, le directeur artistique d'Hideo Kojima, Yoji Shinkawa, était déjà photographié avec un kit de développement PlayStation 5 en arrière-plan. Un portrait supprimé dans la foulée. Les développeurs n'ont en effet pas le droit d'immortaliser de façon nette ce type d'équipement.

Autre élément qui tend à prouver la création d'un nouveau jeu PS5 : les locaux empruntés par Hideo Kojima pour la performance capture. Il s'agit encore une fois de VASG (Visual Arts Service Group), la structure de Sony Interactive Entertainment dont se servent les PlayStation Studios.

Death Stranding 2, le gros AAA secret de KJP ?

Si la piste d'un projet avec PlayStation semble acquise, quelle en sera sa nature ? On pencherait plutôt du côté de Death Stranding 2, qui serait en négociation selon Norman Reedus. Inconcevable ? Non. Les ventes ont été au rendez-vous et Hideo Kojima n'a jamais fermé la porte, au contraire. Il avait déclaré que pour que cela devienne un genre, il faudrait plusieurs suites mais que si ça se faisait, il repartirait de zéro. C'est vague mais on peut penser que les livraisons et le trekking ne seraient plus le cœur de l'expérience.

Un nouveau titre autour du personnage d'Heartman joué par Nicolas Winding Refn ? Hideo Kojima s'est entretenu à de nombreuses reprises avec le réalisateur de Drive ces derniers mois. Dans le jeu, le coeur d'Heartman s'arrête toutes les 21 minutes et il erre dans le monde des morts durant 3 minutes. Il y a peut-être là un concept à creuser... d'autant que Kojima-san a beaucoup apprécié 12 minutes, le soft indé qui explorait l'idée de boucle temporelle.

Dans les autres projets du développeur japonais, on parle aussi d'un jeu xCloud qui ne verrait peut-être pas le jour de sitôt. Un jeu PSVR 2 n'est pas non plus à exclure, d'autant qu'Hideo Kojima aurait eu son kit de développement...