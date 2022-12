Pour le 7ème anniversaire de son studio, Hideo Kojima a adressé quelques mots sur son prochain jeu, en plus de Death Stranding 2. L'exclu Xbox Overdose ou un autre projet inédit ?

Hideo Kojima et ses équipes fêtent en ce moment le 7ème anniversaire de Kojima Productions. Un événement propice à quelques annonces avec un nouveau jeu, qui viendra en complément de Death Stranding 2, ou encore une visite de locaux d'un autre niveau.

Une révélation pour le nouveau jeu d'Hideo Kojima

Les festivités pour le 7ème anniversaire de Kojima Productions ont débuté, mais ne vous attendez pas à des révélations chocs, ni aux petits fours et boissons partagées entre les membres du studio. Toutefois, Hideo Kojima a enregistré un message de remerciement qui fait mention d'un nouveau jeu, qui n'est pas Death Stranding 2.

Bonjour, c'est Hideo Kojima ! Kojima Productions célèbre son 7ème anniversaire. Je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien indéfectible. Avez-vous eu l'occasion de jeter un œil à notre dernier titre, Death Stranding 2, qui a été révélé aux Game Awards 2022 ? Je promets de vous offrir une expérience encore plus surprenante et complète que le premier jeu. Nous espérons que vous aimerez. En plus de DS2, nous préparons également un tout nouveau jeu ainsi que quelques projets visuels. J'espère pouvoir vous donner davantage d'informations sur tout cela l'année prochaine.

Quel est ce titre ? Il y a de grandes chances que ce soit l'exclu Xbox cloud gaming avec laquelle Hideo Kojima veut bouleverser le jeu vidéo, et qui serait la production horrifique Overdose. C'est en tout cas l'unique soft, en plus de DS2, qui a été confirmé par le créateur et même le seul qui faisait l'objet de rumeurs. Mais comme souligné par Kojima-san, d'autres choses « visuelles » sont dans les cartons. Une série ou un film d'animation où le directeur Yoji Shinkawa pourrait se faire plaisir ?

Un film Death Stranding a également été fraîchement annoncé.

Le « vaisseau spatial » de KJP

Akio Ōtsuka, le seiyu connu pour être la voix de Solid Snake, Big Boss ou encore Die-Hardman dans Death Stranding, fait chauffer ses cordes vocales pour un tour complet des nouveaux locaux de Kojima Productions. Ou du nouveau « vaisseau spatial » selon Hideo Kojima. Un environnement plutôt très luxueux avec une salle de montage, une pièce pour prendre en photo et scanner des visages afin de créer des modèles 3D et même une machine Gachapon avec des goodies de DS, qu'on dirait sorti d'un film de science-fiction.