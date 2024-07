Après avoir explosé bien des records, le phénomène Helldivers 2 connaît maintenant un important déclin. La démocratie développée par Arrowhead Games et éditée par Sony en péril ?

Lancé le 8 février sur PC et PS5, Helldivers 2 a connu un succès proprement explosif, se hissant parmi les plus gros cartons de l'année 2024. Mais cet éclatant astre ascendant semble désormais entamer sa phase descendante, suite à de nombreux développements peu heureux pour l'excellent jeu coop d'Arrowhead Games édité par Sony.

La démocratie de Helldivers 2 en sérieux danger ?

Helldivers 2 s'est révélé être LA grosse surprise de ce début d'année. Lancé le même mois que le mastodonte FF7 Rebirth, ce petit jeu bien moins ambitieux développé par Arrowhead Games s'est finalement révélé être le jeu édité par Sony s'étant le mieux vendu de tous les temps sur un laps de temps si court. Le titre coopératif a en effet dépassé les 12 millions de copies écoulées en l'espace de trois mois. Il a ainsi détrôné God of War Ragnarök, détenteur de ce prestigieux titre avant lui. Sur Steam, il occupait la sixième place du plus important pic de joueurs de toute la plateforme, soit près de 460 000 joueurs connectés simultanément. Rien ne semblait plus être en mesure d'arrêter ce phénomène aussi fulgurant qu'inattendu.

Depuis, la situation a cependant pris une tournure beaucoup moins réjouissante pour Helldivers 2. D'après SteamDB, le titre a ainsi perdu 90% de ses joueurs, avec un pic s'élevant désormais « seulement » à 45 000 combattants de la démocratie. Principale cause de ce rapide déclin : la polémique suite à l'imposition par Sony de lier son compte au PSN. Malgré un rétropédalage pour sauver les meubles suite à une vague massive de review-bombing, le mal était visiblement déjà fait. Pire encore, le jeu a été délisté de Steam dans les 177 pays où le PSN n'existe pas, malgré le changement de stratégie de l'éditeur. Autre grief de la communauté envers le titre d'Arrowhead Games : trop de patchs à l'intérêt tout relatif. Le studio a depuis souhaité redresser la barre sur ce terrain. Mais cela n'a pas suffi à faire revenir les joueurs boudant la Super Terre.

L'éclatant astre Helldivers 2 déjà sur le déclin ? © Arrowhead Games

La Super Terre peut-elle retrouver sa gloire d'antan ?

Si Helldivers 2 prend du plomb dans l'aile sur PC, la situation est a priori moins alarmante sur PS5, quoique l'on ne connaisse pas exactement le nombre de joueurs actifs sur cette plateforme. Gageons cela dit qu'Arrowhead Games travaille sur de futurs ajouts qui pourraient motiver les combattants de la Super Terre à reprendre du service. Que cela prenne la forme de nouveaux équipements, stratagèmes ou encore de nouvelles factions à affronter, le mystère reste pour l'heure entier.

En parallèle, un concurrent sérieux de Helldivers 2 pourrait dans l'ombre de son déclin s'en frotter les mains : Starship Troopers Extermination. Attendu le 11 octobre, l'adaptation du film qui a grandement inspiré Arrowhead Games pourrait bien lui piquer la place du jeu coop d'extermination d'extraterrestres le plus apprécié des joueurs, en tout cas sur PC. Tout le monde ne peut malheureusement pas vivre éternellement, comme dirait Johnny Rico.