Annoncé en fanfare aux Game Awards 2019, Senua's Saga Hellblade 2 se fait particulièrement discret. Absent de presque toutes les prises de parole de Xbox, l’exclusivité Microsoft communique assez peu sur son avancée. Là où Ninja Theory n’hésitait pas à partager sa progression à travers de nombreux carnets de développeurs pour l’épisode précédent, le studio joue la carte de la prudence avec sa suite. Alors quand les développeurs dévoilent une nouvelle vidéo mettant en avant certaines prouesses techniques possibles grâce au moteur Unreal Engine 5.

Une démo technique bluffante pour Hellblade 2

Hellblade 2 s’est enfin remontré. A l’occasion de la conférence Epic Games autour de l’Unreal Engine 5, Ninja Theory est venu vanter les mérites du moteur nouvelle génération au travers d’une démo technique. Pas de nouvelles images de gameplay, ce sont avant tout les avancées en termes d’animations faciales qui ont été mises en avant. Propulsés par l’impressionnant outil Metahuman, ces extraits sont aussi bluffants que criants de réalisme. Toutes les mimiques, la moindre ride, expression ou tremblement de lèvres y est retranscrit à la perfection. Le studio vise une nouvelle fois l’excellence tant en termes de rendu visuel que sonore et le jeu devrait bien se rapprocher encore plus du photoréalisme.

« Nous repoussons les limites de l’animation faciale en temps réel », ont ainsi expliqué les développeurs. Certes il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais puisque cela faisait un moment que l’on n’avait pas revu Hellblade 2, cela fait forcément parler. L’exclusivité Xbox Series devrait néanmoins profiter d'une mise en lumière cet été lors du Xbox Direct. Aux dernières nouvelles, le jeu est toujours prévu pour le courant de l’année. Selon le journaliste Jeff Grubb, le titre viserait même une sortie pour la seconde moitié de 2023, sans que l’on ne sache s’il pourrait être lancé avant Starfield ou non.

Pour mémoire, Hellblade 2 nous fera quitter les terres d'Écosse pour rejoindre les rivages et paysages de l’Islande. En prise d’hallucinations visuelles comme auditives, Senua poursuivra une nouvelle quête vengeresse après les événements du premier épisode. Si le scénario du jeu est encore nébuleux, les développeurs cherchent à explorer comment « la maladie mentale aide à concevoir des mythes, à façonner des dieux et la religion. » Rendez-vous donc en juin pour avoir plus de détails à son sujet.