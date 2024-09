La licence Harry Potter va encore faire plaisir à ses fans. Le retour de jeux très appréciés vient d'être annoncé, et ça arrive très bientôt sur PS5, Xbox Series et PC.

C’est certainement l’une des franchises les plus lucratives du monde, qui compte des millions de fans partout à travers le monde. Harry Potter a complètement dépassé les pages où se sont écrites les premières lignes de son univers. Depuis des années maintenant, les produits dérivés et les différentes adaptations cartonnent. Dernièrement, c’est Hogwarts Legacy qui a tout fait exploser. Un jeu plutôt bon, mais surtout extrêmement fidèle à l’univers du jeune sorcier. Et des jeux vidéo Harry Potter, il y en a eu un paquet, des bons comme des mauvais. Mais prochainement, c’est une collection de jeux ultra appréciés qui va revenir, et là aussi ça devrait cartonner.

Deux des meilleurs jeux Harry Potter bientôt de retour !

Parmi toutes les adaptations, il y a une paire de jeux vidéo qui ont marqué les esprits des fans de Harry Potter. Les vieux titres PS1, par exemple, sont gravés dans la mémoire des adultes d’aujourd’hui. Si bien d’ailleurs qu’un hommage va leur être fait dans le prochain jeu issu de l’univers Harry Potter : Quidditch Champions, offert au PS Plus du mois de septembre 2024 d'ailleurs. Hogwarts Legacy est lui aussi un jeu marquant à plus d’un titre. Rien que pour les records astronomiques qu’il a explosés, mais aussi parce qu'il est l’un des meilleurs jeux HP actuellement. Entre deux, d’autres jeux sont bien évidemment sortis, et deux d’entre eux ont marqué les esprits : les jeux LEGO Harry Potter.

Il y a de ça un moment déjà, l’usine à jouets LEGO a pris d’assaut les licences cinématographiques les plus populaires du monde pour en faire des jeux hilarants. Ça continue toujours de nos jours d’ailleurs, avec une efficacité redoutable. Drôles, mignons tout plein et terriblement addictifs, les jeux LEGO Harry Potter reviendront prochainement dans une compilation mise au goût du jour. Dès le 8 octobre prochain, vous pourrez replonger dans LEGO Harry Potter Année 1-4 et LEGO Harry Potter Année 5-7 sur PS5, Xbox Series, et PC.

Des jeux ultra appréciés qui sont ici totalement remasterisés

Deux excellents softs qui reprennent ni plus ni moins que les aventures du célèbre petit sorcier au cinéma, avec humour et références à gogo. Pour cette nouvelle sortie, les jeux auront droit à un gros coup de frais, des améliorations graphiques, mais aussi un meilleur framerate et une résolution qui vise la 4K. La PS5 aura par ailleurs droit au support du retour haptique grâce à sa DualSense. Seule ombre au tableau, pour le moment, les jeux ne sont annoncés que sous format numérique, pas de version physique au programme pour le moment.