Warner Bros. Games a dévoilé aujourd'hui le trailer de gameplay officiel de Harry Potter: Champions de Quidditch. Cette première vidéo offre un aperçu des modes carrière solo et compétitif en ligne, ainsi que des options de personnalisation des personnages. De quoi rassurer les fans du petit sorcier ? La bande annonce donne en tout cas envie.

Des précommandes ouverts pour Harry Potter: Champions de Quidditch

Les précommandes sont ouvertes pour les éditions digitales de Harry Potter: Champions de Quidditch sur Xbox Series X/S, Xbox One, et PC (Steam et Epic Games Store). L'Édition Numérique Standard est proposée à 29,99 €, tandis que les Éditions Numérique et Physique Deluxe sont à 39,99 €. Les précommandes incluent un skin de balai Éclair de feu Suprême en bonus.

L'Édition Deluxe comprend :

Le jeu de base

Les packs des Maisons Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle et Gryffondor

2 000 pièces d’or virtuelles

Contenu des packs de Maison :

Pack Serpentard : Skin de balai Chasse-orage Ouragan (Serpentard) Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serpentard) Emblème de blason de la maison Serpentard

: Pack Poufsouffle : Skin de balai Chasse-orage Tempête de sable (Poufsouffle) Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Poufsouffle) Emblème de blason de la maison Poufsouffle

: Pack Serdaigle : Skin de balai Chasse-orage Cyclone (Serdaigle) Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serdaigle) Emblème de blason de la maison Serdaigle

: Pack Gryffondor : Skin de balai Chasse-orage Tempête de feu (Gryffondor) Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Gryffondor) Emblème de blason de la maison Gryffondor

:

Un jeu prometteur ?

Ce qui est certain, c'est qu'il suffit de lire quelques commentaires sur la vidéo principale du compte Warner pour se rendre compte que les réactions sont globalement positives. Il est difficile de dire si cela provient du gameplay ou de l'aura de la franchise, mais dans l'ensemble, les avis sont favorables. D'autant plus que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune microtransaction au programme, ce qui était l'une des grandes craintes de la future communauté.

Harry Potter: Champions de Quidditch permet de jouer en tant que Batteur, Poursuiveur, Gardien ou Attrapeur. Les matchs se déroulent dans des lieux emblématiques comme le Terrier des Weasley et le stade de la Coupe du Monde de Quidditch. Les joueurs pourront incarner des personnages célèbres comme Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Le titre sortira le 3 septembre 2024 en éditions numériques sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X/S, Xbox One, et PC. L'édition physique Deluxe sera disponible à partir du 8 novembre 2024. La version pour Nintendo Switch est prévue pour la fin de l'année 2024. Sans précision, hélas. Dans tous les cas, parfait pour attendre la suite de Hogwarts Legacy.

Source : Warner