L'univers magique imaginé par J. K. Rowling n'a pas fini de nous émerveiller. Après le phénomène Hogwarts Legacy, le prochain jeu issu du Wizarding World s'appelle « Harry Potter : Champions de Quidditch ». À défaut d'avoir pu jouer au sport favori des sorciers dans le titre d'Avalanche Software, c'est un jeu complet qui lui est dédié. Développé par Unbroken Studios, il arrivera à la rentrée sur PC ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox. Alors, pour nous donner envie, il nous dévoile de nouveaux atours. Prêts à vous envoler sur votre balai ? Vous allez voyager.

Harry Potter : Champions de Quidditch rejoue une partie que vous adorez

C'est bientôt la rentrée, alors les jeunes sorciers et sorcières du Wizarding World ne vont pas tarder à recevoir leur lettre d'admission pour leur école respective. Combien d'entre vous en ont rêvé en lisant les livres ou en regardant les films Harry Potter ? Nous avons eu l'occasion de faire nos premiers pas à Poudlard grâce à Hogwarts Legacy. Mais, l'expérience n'était pas complète.

Alors, les fans qui se sont sentis lésés vont pouvoir enfourcher leur balai très bientôt. Dès le 3 septembre 2024, vous pourrez participer à un tournoi de Quidditch. Ce sport propre au monde des sorciers voit s'affronter dans les airs deux équipes de 7 joueurs sur un terrain borné par des anneaux qui font office de but.

Pour une expérience encore plus riche, le jeu Champions de Quidditch proposera plusieurs terrains. Chacun est décoré selon l'école qui lui est rattaché. Et, pour ce premier essai de la licence, trois écoles sont présentes. Vous l'aurez deviné, il s'agit de celles qui rivalisent depuis des années lors du célèbre Tournoi des Trois sorciers :

L'académie de magie Beauxbâtons

Le collège Poudlard , l'école de sorcellerie

, l'école de sorcellerie L'institut Durmstrang

Les fans de la saga connaissent bien ces trois écoles. Ledit Tournoi est au cœur même du 4e volet des aventures du jeune sorcier à la cicatrice en forme d'éclair, Harry Potter et la Coupe de feu. Si on se réfère au 81% et 88% reçu par la critique respectivement sur Metacritic et RotenTomatoes, ça fait du film l'un des mieux noté de la franchise.

La simulation de Quiddicth qu'on attendait ?

Le jeu Harry Potter: Champions de Quidditch s'inspire donc des nombreux jeux de simulation sportive en proposant plusieurs terrains. Cela dit, on reste encore sur un nombre limité de lieux. Ce faisant, Unbroken Studios tend à confirmer l'impression déjà donnée par les graphismes cartoonesques et lisses : on est face à un “petit” jeu, qui visera à divertir avec ses moyens, sans trop en faire.

Ainsi, une partie des fans se réjouira d'arborer les couleurs de l'école de son choix. De même, c'est un plaisir de voir que les matchs se dérouleront, en outre, sur des terrains dont le décor rappelle l'école en question. On passera donc des jardins à la française de Beauxbâtons aux collines britanniques de Poudlard. Enfin, c'est évidemment un paysage plus sombre qui nous attend à Durmstrang, l'école de magie noire située en Europe du Nord.

Mais, une autre partie des fans pourrait être frustrée face au contenu famélique. Le lore de Harry Potter regorge de clubs et même de ligues différentes. On aurait donc pu espérer un peu plus d'ambition pour ce Champions de Quidditch. Ça aurait été encore plus satisfaisant de pouvoir jouer les Canons de Chudley par exemple, l'équipe favorite de Ron Weasley, le Club de Flaquemare rejoint par Olivier Dubois après ses études à Poudlard, ou même l'équipe nationale de Bulgarie dans laquelle joue Viktor Krum, le représentant de Durmstrang dans La Coupe de Feu.

Cela dit, le succès de ce Champions de Quidditch pourrait encourager à développer plus de contenu pour le jeu. De fait, on peut tout à fait l'imaginer prendre de l'ampleur au travers de nouvelles mises-à-jour ou DLC. Plus encore, la nouvelle série Harry Potter produite par HBO devrait relancer l'intérêt pour la franchise. Dès lors, si les fans en montrent l'envie, le Quidditch vidéoludique pourrait effectivement se développer comme certains l'espèrent.