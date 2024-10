Une récente découverte a captivé les fans de jeux vidéo et de Harry Potter. Martin Griffiths, programmeur chez Hello Games (connu pour No Man's Sky), a révélé des images inédites du tout premier prototype d’un jeu Harry Potter en monde ouvert. Cette découverte est d’autant plus surprenante qu’elle dévoile un lien inattendu entre le célèbre sorcier et la série de jeux de tir Quake.

Un jeu Harry Potter en monde ouvert avant Hogwarts Legacy

Martin Griffiths a travaillé pendant huit ans sur les moteurs des jeux Harry Potter avant de rejoindre Hello Games. L'une de ses contributions majeures concerne Harry Potter et l'Ordre du Phénix (sorti en 2006). À l’époque, ce jeu a marqué un tournant en devenant le premier véritable jeu Harry Potter en monde ouvert, où Poudlard était entièrement explorable sans temps de chargement.

Dans des images récemment partagées, on peut voir Harry se déplacer dans une version incomplète de Poudlard, tirée d’un vieux fichier retrouvé sur une carte SD. Le rendu est primitif, et certaines scènes, comme Dumbledore en "pose T", rappellent que ce n'était qu'un prototype. Néanmoins, les fans reconnaîtront instantanément le château emblématique.

Le plus étonnant, c'est que le moteur utilisé pour créer ce prototype de Harry Potter est en fait une version améliorée du moteur utilisé pour porter Quake 3 sur PlayStation 2. Cette information est restée largement méconnue, même au sein des équipes de développement d'origine.

Griffiths se souvient de la complexité de ce portage, notamment la création d'un mode multijoueur en écran partagé à quatre joueurs. La PS2 ayant une mémoire GPU limitée, l’équipe a dû trouver des solutions ingénieuses, comme le rendu séquentiel des images pour chaque écran, afin d'éviter des problèmes de surcharge.

Aujourd'hui, Griffiths travaille sur des projets à la pointe de la technologie, comme No Man’s Sky, un jeu où les joueurs peuvent voyager entre des planètes sans temps de chargement, illustrant à quel point la technologie a évolué depuis l'époque du premier Harry Potter.

De l'histoire ancienne

Si l'on parle aujourd'hui beaucoup de Hogwarts Legacy comme étant le jeu de référence pour les fans de Potter, il est fascinant de découvrir que cette idée d’un jeu en monde ouvert remonte à bien plus longtemps. Le prototype de 2006, bien que rudimentaire, était déjà une tentative ambitieuse de créer un monde vivant autour de Poudlard.