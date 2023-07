En février 2022, Avalanche Software et Warner Bros Games ont enfin offert à des millions de fans le grand jeu Harry Potter qu'ils désiraient avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Après des années d'attente, les fans ont enfin pu mettre la main sur l'un des meilleurs jeux de la franchise. Le succès est au rendez-vous, plus qu'espéré en réalité, si bien que Warner et Avalanche parlent déjà d'une Hogwarts Legacy 2. Malgré sa réussite, les fans se sentent trahis parce qu'il manque quelque chose d'essentiel à leur jeu, le Quidditch. Ce fameux sport pratiqué par les sorciers du monde entier dans la saga est aux abonnés absents, mais Warner a tout prévu et un nouveau jeu Harry Potter est sur le point de sortir. D'ailleurs, il vient une nouvelle fois de fuiter.

Du gameplay pour le prochain jeu Harry Potter

Oui, Warner Bros avait plus d'un tour dans son sac étant donné que le jeu Harry Potter : Quidditch Champions a été annoncé en avril dernier, période où tout le monde commençait sérieusement a critiqué l'absence du Quidditch justement. Alors qu'on attend toujours d'en savoir plus sur le projet, une vidéo de gameplay longue de neuf minutes vient de fuiter en ligne, sur Reddit, comme ce fut le cas en mai.

Celle-ci présente un match complet dans lequel on découvre que le jeu développé par Unbroken Studios reprend fidèlement les règles du sport dans lequel Harry Potter excelle. Dans la saga, le jeune sorcier a le rôle de l'attrapeur, celui qui doit saisir le célèbre vif d'or pour remporter de nombreux points et mettre fin au match. Comme on peut le voit, l'objet volant sera bien de la partie dans le jeu, même si rien n'indique que cette règle tiendra dans Quidditch Champions.

Les cognards aussi semblent avoir été intégrés par Unbroken Studios. On constate également qu'un but marqué avec le souafle vaut bien dix points comme c'est le cas dans l'œuvre principale et que les déplacements en balai s'annoncent particulièrement virevoltants. Il vaut mieux pour éviter les gros tacles qu'il sera possible de recevoir (et d'asséner) dans le jeu.

Un casting XXL pour le jeu multi ?

La vidéo nous montre également une partie du roster de personnages, dans lequel on retrouve évidemment Harry potter, Ron Weasley, Cedric Diggory, Cho Chang, Drago Malefoy, les jumeaux Weasley, Rolanda Bibine et Olivier Dubois, qui forme Harry au Qudditch dans Harry Potter à l'école des sorciers. Voir ses quelques noms devrait déjà faire grandement plaisir aux « Potterheads ». Les joueurs pourront aussi créer des personnages originaux pour les intégrer à leur équipe, comme on le savait déjà grâce aux derniers leaks.

Il faudra se contenter de cela pour l'instant, mais ces maigres informations devraient contenter les fans étant donné que le titre dont l'esthétique rappelle forcément Fortnite reste assez mystérieux pour le moment. Rappelons que même si son annonce date de quelques mois, Harry Potter : Quidditch Champions n'a toujours pas de date de sortie et que les consoles sur lequel le jeu multijoueur (qui sera aussi jouable en solo) n'ont pas non plus été communiquées.