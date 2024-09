Le succès phénoménal de Hogwarts Legacy a prouvé que le pouvoir des jeux Harry Potter n'était pas mort. La perspective d'incarner son propre personnage à Poudlard a émerveillé des millions de joueuses et de joueurs à travers le monde, aussi bien sur PC que sur consoles. Pour autant, une expérience similaire n'a apparemment pas convaincu son éditeur. Une mauvaise nouvelle s'abat sur les joueurs...

Un Avada Kedavra irréversible pour ce jeu Harry Potter

Malgré des « millions de joueurs » annoncés, Warner Bros. prend une décision radicale sur pour Harry Potter: Magic Awakened. Ce jeu mobile promettait une plongée captivante dans le Wizarding World. Permettant de suivre des cours à Poudlard, de se balader sur le Chemin de Traverse ou encore de se lancer dans des combats en temps réel, le principe était prometteur.

Pour autant, le couperet est tombé. Il y a une semaine, Portkey Games et Warner Bros. ont officiellement annoncé la fermeture du jeu. Et cela a commencé dès le 26 août 2024, avec son retrait des stores Apple et Android. Il est donc impossible depuis cette date d'acheter et de télécharger Magic Awakened sur mobile.

Les réactions ne se sont pas faites attendre. Des joueuses et joueurs particulièrement déçus se sont rassemblés pour lancer une pétition. Cumulant 4 214 signatures à l'heure où on écrit ces lignes, on est malheureusement loin d'un raz-de-marée suffisant pour convaincre les éditeurs. Alors, ce sont 13 serveurs d'Europe, d'Amérique et d'Océanie qui le 29 octobre 2024.

© NetEase Games et Warner Bros. Interactive Entertainment

Double coup-dur pour les fans

Si plusieurs serveurs resteront en service pour une durée indéterminée en Asie et et Afrique, c'est définitivement la fin en Occident. Les joueuses et joueurs pourront continuer à profiter de Harry Potter Magic Awakened jusqu'à la date fatidique. Cependant, aucun transfert vers un autre serveur n'est envisageable. De même, le Discord officiel alloué au jeu et tous les réseaux sociaux associés seront fermé passé le 29 octobre prochain.

Bien sûr, l'événement en cours, soit la Coupe intercontinentale des sorciers, se tiendra comme prévu jusqu'au 17 septembre 2024. Les fans pourront également continuer à utiliser leur monnaie et leurs achats in-game tant que les serveurs seront maintenus. En revanche, le communiqué est clair : ils « ne pourront pas bénéficier d'un remboursement pour les achats effectués ».

Voilà encore un jeu-service qui se voit contraint de faire ses adieux. Un an seulement après son lancement, Magic Awakened n'aura pas plus convaincu que Wizard Unite en 2021. C'est une nouvelle qui inquiète pour les titres du genre, surtout à la veille de la sortie de Harry Potter: Champions de Quidditch. Souhaitons au nouveau titre d'avoir une durée de vie plus longue.