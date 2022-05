Halo Infinite n'est disponible que depuis six mois, et pourtant, son successeur serait déjà sur les rails au sein du studio 343 Industries. La rumeur nous vient de la bouche même de Jeff Corden, un journaliste d'habitude très bien informé. Selon ce dernier, le studio de Bonnie Ross aurait déjà une équipe en train de plancher sur le prochain épisode de la franchise.

La suite déjà actée ?

Rappelons que Jeff Corden est habituellement une source fiable en ce qui concerne les studios de Microsoft. Il publie d'ailleurs régulièrement des informations autour de la saga Halo. Dans le cas qui nous occupe, l’intéressé a livré ces informations au cours d'un épisode du podcast Xbox Two de Rand Al Thor 19. Lors de l'émission, Jeff a affirmé qu'il était "presque certain" qu'un nouvel épisode de la saga Halo était en cours de développement au sein du studio de Seattle.

Bien sûr, le journaliste n'a pas dévoilé ses sources, mais au vu de la réputation du bonhomme, il faut s'attendre à ce que ces déclarations soient véridiques. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un autre jeu en développement en parallèle de Halo Infinite.

Halo : vers l'infinite et au-delà

De nombreuses rumeurs circulent depuis quelques mois autour d'un mode Battle-Royale destiné à Halo Infinite, mais qui serait développé par un studio différent : Certain Affinity. Ce studio texan est plus connu pour son rôle de support sur de nombreux titres comme Halo : Combat Anniversary, Halo 4, le DOOM de 2016 ou encore Call of Duty Modern Warfare Remastered. Si Certain Affinity s'occupe de ce mode, cela pourrait libérer du monde chez 343 Industries afin de s'attaquer en effet à un nouvel épisode de Halo, bien qu'une partie des équipes soit au travail sur les modes coop et Forge d'Infinite.

Enfin, plusieurs offres d'emploi publiées par 343 Industries semblent pointer vers le développement d'un nouvel opus. Mieux, celui-ci serait même canon, et continuerait à nous conter les exploits du Master Chief.