Halo est-il enfin prêt à ne plus être une exclusivité Microsoft ? Ce qui est certain, c'est que les choses bougent sérieusement et qu'un changement majeur est en train de se produire.

Les fans de Halo sont en ébullition après l’annonce de Halo Studios, anciennement 343 Industries. Plusieurs nouveaux jeux Halo sont en préparation, et la franchise va désormais utiliser l’Unreal Engine 5. Mais cette nouvelle peut-elle aussi être une bonne nouvelle pour les joueurs sur PS5 ?

L’arrivée d’Unreal Engine 5, un changement majeur

Halo Studios a choisi de développer ses futurs jeux avec Unreal Engine 5, un moteur de jeu très prisé. Ce moteur est déjà à l'œuvre dans des titres comme The Witcher et Tomb Raider. Il est aussi au cœur du remake acclamé de Silent Hill 2. Ce choix n’est pas seulement une question de performance technique. Il permet un développement plus rapide et plus efficace. Les nouveaux membres de l’équipe pourront également s’intégrer plus facilement puisqu'ils connaissent souvent déjà ce moteur.

Mais surtout, l'utilisation d'Unreal Engine 5 pourrait faciliter la sortie de Halo sur d'autres plateformes, comme la PS5. En effet, ce moteur est conçu pour être multiplateforme. Ce serait un gros avantage pour Microsoft si l’entreprise décidait de porter Halo sur d'autres consoles. Le fait que ce moteur soit utilisé par de nombreux studios dans le monde entier pourrait en faire une passerelle vers la PS5.

Halo sur PS5, une possibilité ?

Pour l’instant, aucun jeu des franchises majeures de Xbox, comme Halo, Forza ou Gears of War, n’est sorti sur PlayStation ou Switch. Mais Microsoft semble réfléchir sérieusement à cette possibilité pour ses plus grandes marques. Des rumeurs circulent sur un éventuel lancement de jeux Xbox sur d'autres consoles à l'avenir. La tendance est en tout cas claire : la possibilité d’un Halo sur PS5 n’est pas à écarter.

Le moteur Slipspace, utilisé auparavant pour Infinite, aurait pu être porté sur PS5, mais cela aurait demandé beaucoup plus de travail. En optant pour Unreal Engine 5, Halo Studios saute cette étape. Selon Rich Leadbetter, de Digital Foundry, un portage vers la PS5 serait désormais plus simple.

L'idée d'un lancement de Halo sur PS5 pourrait sembler surprenante. Après tout, c'est la franchise emblématique de Xbox. Pourtant, Microsoft a déjà commencé à sortir certains de ses jeux sur PlayStation. En 2024, plusieurs titres Xbox ont fait leur apparition sur PS5. Le lancement d'un jeu aussi majeur que Indiana Jones and the Great Circle sur PS5 début 2025 montre clairement que Microsoft est prêt à explorer de nouvelles voies.

Le succès de Sea of Thieves sur PlayStation pourrait servir de modèle. Microsoft a utilisé la version PS5 du jeu pour élargir la base de joueurs, en profitant à la fois aux utilisateurs de PlayStation, Xbox et PC. Cette approche multiplateforme pourrait bien être appliquée à d’autres titres, dont Halo.

