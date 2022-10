Devant tous les problèmes rencontrés, notamment techniques, avant et après la sortie d'Halo Infinite, 343 Industries aurait fait le choix de repartir de zéro.

Encore aujourd'hui, le développement d'Halo Infinite s'avère délicat. Plusieurs éléments ont été retardés de nouveau et le studio continue de perdre des membres précieux. Pour ne pas revivre cela, 343 Industries changerait complètement son moteur de jeu.

Halo : au revoir Slipspace Engine, bonjour Unreal Engine 5 ?

Cela paraît difficile à croire, mais selon le journaliste Jeremy Penter, 343 Industries se tournerait vers l'Unreal Engine 5 pour l'avenir de la franchise. De ce fait, l'équipe s'éloignerait de leur moteur maison, le Slipspace Engine.

Je ne peux que confirmer ce que de nombreuses sources disent. Il est clair que la décision a déjà été prise et c'est certain, Halo va passer à l'Unreal Engine.

Le Slispace Engine devait, à la base, faciliter la tâche des développeurs mais pas que. Le studio a favorisé des outils propriétaires, et non l'UE4 à l'époque, afin d'avoir un moteur qui réponde à leurs besoins dans le domaine de la physique et autres.

L'Unreal Engine 5 a-t-il fait changer d'avis les équipes ? Si ça se confirme, qu'adviendra t-il d'Halo Infinite ? Car les plans initiaux de 343 Industries était de le soutenir pendant 10 ans. Une telle décision, combinée aux problèmes et aux départs, pourraient peut-être précipiter sa fin. Tout peut se passer mais en attendant, la feuille de route est tracée avec l'ajout du mode en ligne le 8 novembre prochain, la bêta de Forge le même mois, ainsi que la saison 3 « Echoes Within » du 7 mars au 27 juin 2023.