À son propre rythme, Halo Infinite continue son bonhomme de chemin, en tout cas du côté du multijoueur. Il accueille à ce titre une nouvelle opération baptisé Anvil. Au programme, un Battle Pass entièrement gratuit, un nouveau mode de jeu et une nouvelle map. Attention toutefois Spartans, cette opération est limitée dans le temps.

Lancement d'une nouvelle opération gratuite sur Halo Infinite

Le multijoueur d'Halo Infinite continue de vivre sa petite vie de son côté et de donner raison aux Spartans de reprendre le combat. Le dernier exemple en date est donc cette nouvelle opération Anvil. Disponible jusqu'au 30 juillet sur PC, Xbox One, Xbox Series et Xbox Game Pass, elle propose notamment un tout nouveau mode de jeu, et une nouvelle map pour l'inaugurer.

Le mode en question est une variante du populaire Big Team Battle, opposant deux équipes de huit Spartans, surnommé Défense de Sentinelle. Comme son nom l'indique, chaque équipe doit défendre une Sentinelle en essayant de détruire celle d'en face. La durabilité de la Sentinelle est représentée au départ par 2000 points. À chaque coup subi, ce score diminue, jusqu'à ce que l'une ou l'autre arrive à 0, marquant la fin du combat. Ce mode pourra avoir pour théâtre une map créée par la communauté, baptisée Commandement, une base d'opération pour les Spartans et leurs alliés Élites membres des Lames de l'Arbiter.

Participer à ce mode du multijoueur d'Halo Infinite permettra de gagner des points dans un Battle Pass gratuit imaginé pour l'occasion, doté de 20 paliers. Celui-ci comporte divers éléments cosmétiques et autres bonus. Enfin, les joueurs pourront récupérer une armure ASSAILER sur le thème des Élites, ou encore un nouvel emblème. Les Spartans désireux de participer à l'opération ont donc du pain sur la planche d'ici au 30 juillet, date de sa clôture. Une manière comme une autre d'attendre un pour l'instant visiblement très lointain Halo 7, en somme.