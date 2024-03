C'est le moment ou jamais de relancer Halo Infinite sur Xbox Series X|S, Xbox One ou PC. Une grosse mise à jour est téléchargeable dès maintenant et va vous permettre de réorganiser des soirées entre potes.

Halo Infinite n'a pas été le cataclysme attendu mais à quand même déçu une partie de la communauté. Malgré cela et les profonds changements au sein de 343 Industries, avec de nombreux départs importants de vétérans de la licence, le studio et Xbox veulent alimenter leur jeu. À cet effet, une nouvelle mise à jour vous attend sur toutes les plateformes où le titre est sorti, c'est-à-dire sur les consoles de Microsoft et sur PC via Steam notamment. Si vous campez sur le multi, ça va vous plaire.

Une grosse mise à jour pour le multijoueur d'Halo Infinite

Surprise ! Vous allez pouvoir ressortir Halo Infinite, ou continuer d'y jouer si vous ne l'avez pas lâché depuis le lancement, puisque la mise à jour Cyber Showdown III vient d'arriver. Qu'apporte t-elle au juste ? Tout d'abord quelques items gratuits avec notamment une version sombre et cyberpunk des pièces de l'armure Chimera pour commencer. Ensuite, il y a également un nouveau Pass Opération avec 20 niveaux de récompenses, qui permettront encore de soigner votre style en toutes circonstances.

Ce Pass d'Opération d'Halo Infinite cache des éléments de customisation gratuits et payants dont des emblèmes à l'esthétique mi-organique mi-technologique, des revêtements et des charmes d'armes. En d'autres termes, des bonus additionnels pour personnaliser votre Spartan. « Des options premium sont également disponibles pour le Pass Opération, incluant un emplacement de Challenge supplémentaire, un revêtement d'armure Emberbreak bonus, et bien plus encore » précise le communiqué. Voilà pour l'entrée, mais il est temps de passer au plat de résistance et au dessert.

Après installation de la mise à jour Cyber Showdown 3 d'Halo Infinite, vous aurez accès à une nouvelle carte multijoueur « Elevation » qui a été conçue à partir de la Forge. L'éditeur de maps du jeu accessible à toutes et tous. Un environnement qui se déroulera en intérieur, sauf si vous faites ce qu'il ne faut pas faire justement. « Ils [les joueurs] devront prendre garde à ne pas sortir de l’habitacle, au risque de faire un aller simple vers la planète en dessous » peut-on lire.

Enfin, la cerise sur le gâteau, préparez-vous à tester une nouvelle version du mode « Husky Raid » dans Halo Infinite sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Elle apporte six cartes de la communauté obtenues via la Forge et voici leurs noms : Formation, Merchant’s Square, Outlook, Pharaoh, Urban Raid et War'uto.