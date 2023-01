Il y a quelques jours, Microsoft a déclaré qu’il allait se séparer d’environ 10 000 employés d’ici la fin de l’année. Des licenciements à la chaîne qui toucheront toutes les branche de l’entreprise, dont le jeu vidéo. De très gros studios seront d’ailleurs impactés, dont Bethesda et 343 Industries, et le sort des gros jeux actuellement en développement comme Starfield ou encore The Elder Scroll 6 pourraient être impactés, d’une manière ou d’une autre, par ces licenciements. Très touché par cette « restructuration », 343 Industries a pris la parole concernant la licence Halo.

Microsoft licencie, Halo menacé ?

Créé par Bungie puis repris par 343 Industries lorsque le studio derrière Destiny 2 s’est émancipé, Halo est une licence absolument culte et désormais indissociable de la marque Xbox. Cependant, la franchise essuie actuellement une grosse tempête de mauvaises nouvelles. Outre les licenciements programmés par Microsoft, la licence a également perdu son directeur créatif Joseph Staten, parti dans une autre branche Xbox. Autant de chamboulements qui ont fini par inquiéter les fans. Halo Infinite est toujours en développement, du contenu régulier vient consolider son multijoueur depuis des mois, et d'autres projets devraient normalement apparaître dans les prochains mois, concernant le multijoueur de Halo Infinite, et dans les prochaines années pour ce qui est de la franchise elle-même.

À juste titre donc, les fans se sont demandés ce qui allait arriver à la série suite aux changements de personnel chez 343 Industries, et le studio à répondu.

S’il ne dit pas clairement ce qui va arriver, puisque les employés ne doivent pas trop le savoir eux-mêmes, le studio a tenu à rassurer les fans sans entrer dans les détails. Ce qui est par ailleurs aussi bon que mauvais signe.

Halo n’est pas mort et la licence restera bel et bien chez 343 Industries. Le studio continue et continuera de soutenir le développement de la franchise malgré les récents événements et ceux à venir

Halo et Master Chief sont là pour rester. 343 Industries continuera à développer Halo aujourd'hui et dans le futur, y compris des histoires épiques, du multijoueur, et plus encore. Tout ce qui rend la série si génial.

Les fans n'ont donc pas à s'en faire, si le studio traverse une mauvaise période, Halo ne sera pas plus impacté que ça par les récentes décisions et les départs. La franchise continuera de grandir, Halo Infinite verra son multijoueur s'améliorer au fil des mois et années, et le Master Chief gardera la forme. Ce n'est donc pas demain la veille qu'Xbox fera une croix sur sa mascotte.

Pour rappel, Halo Infinite est actuellement disponible sur Xbox Series, PC et Xbox One. Le mode multijoueur du jeu quant à lui, est disponible gratuitement sur ces mêmes plateformes.