Si la série créer par Bungie Software aura contribué à faire les beaux jours du FPS console multijoueur, chaque épisode d'Halo offrait aussi une bonne vieille campagne, de celle que l'on parcourt seul ou à deux. Et que, parfois, on relance, inlassablement. Et si Microsoft aura finalement choisir de scinder Halo Infinite en deux entités, les changements s'avèrent plus nombreux que l'on ne pouvait l'imaginer.

Halo Infinite : La tête solo ?

C'est donc officiel : vous ne pourrez pas rejouer deux fois l'intégralité de la campagne solo d'Halo Infinite via votre sauvegarde de départ. Comme viennent de se le faire confirmer nos confrères de Polygon, les deux premières missions du jeu, qui s'entendent comme un préambule au monde ouvert qui structure le reste de l'aventure, ne pourront pas être rejoués une seconde fois :

Le contenu post-crédits vous offre la possibilité de continuer à explorer un large environnement, mais pour certaines missions comme les deux premières ne pourront plus être accessibles avec la même sauvegarde. Vous pourrez toujours y trouver les bases d'opération avancées, les journaux audio et les cibles restantes, mais les missions de la campagne ne seront plus jouables.

Si certains qualifieront ce choix de "détail", une partie des soldats présents depuis les débuts de la série pourront y voir un changement d'ère, alors que 343 Industries semble plus que jamais décidés à faire d'Halo Infinite un jeu-service conçu pour durer. Entre ça et la récente version physique qui nécessite une connexion à Internet pour fonctionner, il y a de quoi s'interroger.

Les plans ont changé

C'est d'autant plus dommage que notre soldat de Levallois-Perret a passé un très bon moment sur cette fameuse campagne solo :

D'un côté, Halo Infinite marque un retour vers un style et une ambiance plus proches de ce qui a fait la renommée et la popularité de la série. Et de l'autre, il propose une nouvelle structure à la campagne, apporte des éléments inédits au gameplay et change sensiblement le ton de la narration. Et sa grande réussite tient dans sa manière de conjuguer respect de la tradition et ouverture sur la modernité. Il est simplement dommage que le jeu sorte sans la coop, élément essentiel de l'expérience pour de nombreux joueurs. 343 a certes promis de l'intégrer plus tard. Mais rien ne permet de savoir combien de temps cela va prendre. Cela étant dit, les joueurs qui ont apprécié les Halo de l'ère Bungie peuvent se ruer sans crainte sur Halo Infinite. Les sensations de jeu attendues sont non seulement là. Elles ont été sublimées. Et ça fait bien plaisir.

Si Halo Infinite sera disponible dès demain sur PC, Xbox One et Xbox Series, le mode coop' de la campagne principale n'est pas attendu avant mai 2022.