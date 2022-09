Le studio d'Halo Infinite avait prévenu, les changements prendront du temps. Mais malgré leur mea-culpa à la suite des critiques de fans, la situation stagne et les nouveautés sont encore décalées.

Halo Infinite repousse encore son co-op, le mode Forge et la saison 3

Dans une vidéo qui fait le point sur Halo Infinite, les développeurs de 343 Industries annonce en effet que le mode co-op en ligne qui a déjà été retardé ne sera disponible que le 8 novembre 2022 dans la cadre de la mise à jour d'hiver. Il devait arriver au maximum pour fin août, mais l'absence de nouvelles avait mis la puce à l'oreille des joueurs avant l'heure.

La bêta de Forge, pour créer ses propres niveaux et modes, attendue pour septembre bascule elle aussi en novembre. Cette « Winter update » comportera également des cartes inédites (Detachment et Argyle), 30 récompenses pour le passe de combat et « Covert One Flag », un nouveau mode de jeu.

Comme la saison 2, la saison 3 « Echoes Within » est victime d'un report. Prévue initialement pour le 8 novembre 2022, elle commencera le 7 mars 2023 et s'étendra jusqu'au 27 juin. Le contenu est déjà dévoilé avec deux nouvelles maps (Arena et Big Team Battle), le nouvel équipement (Shroud Screen), une arme (M392 Bandit) et cette fois 100 récompenses à destination du passe de combat.

Jouer entre amis sur le même écran ? Ce ne sera jamais possible

Dernière mauvaise nouvelle qui n'est pas un retard mais une annulation pure et simple : le mode co-op en écran splitté est finalement abandonné de manière définitive par 343 Industries. Le studio a détaillé son choix de réaffecter les ressources du studio pour mieux gérer l'après.

Afin d'améliorer et d'accélérer le développement des services en direct en cours, et de mieux répondre aux retours des joueurs ainsi qu'aux mises à jour liées au confort du jeu, nous avons réaffecté les ressources du studio et nous ne travaillons plus sur la coopération en écran partagé pour la campagne.

Près d'un an après la sortie, 343 Industries rencontre donc encore des problèmes importants. Il faut se rappeler qu'à la base, le report d'un an avait été décidé pour ne pas que le jeu sorte « en kit » selon les mots de Phil Spencer, patron de Xbox. La question est désormais de savoir si l'équipe, tout en préservant ses membres, arriveront à tenir les nouveaux délais visés et si ces décalages ne feront pas fuir davantage les joueurs.

Halo Infinite est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.