À force d'attendre, les joueurs PC d'Halo Infinite ont perdu patience et désertent le jeu. Sur Steam, Halo: The Master Chief Collection arrive à être plus populaire.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quelques mois après sa sortie, Halo Infinite paye les pots cassés des promesses non tenues qui ont irrité la communauté. Sur Steam, les utilisateurs passent à autre chose... en attendant un rebond avec la saison 2 ?

Halo Infinite en quête de joueurs

Au moment où l'on écrit ces lignes, et même si l'on regarde 24h en arrière, les serveurs d'Halo: The Master Chief Collection sont plus fréquentés que ceux d'Halo Infinite, avec respectivement 5 092 et 2 858 joueurs. Et sur les dernières heures, le pic est de 9 123 contre 7 842 joueurs.

Si l'on compare le lancement aux mois qui l'ont suivi, on voit bien la dégringolade autant vis-à-vis de la moyenne de joueurs que du pic (les données écrites ci-dessous).

Novembre 2021 : 256 619

Décembre 2021 : 147 782

Janvier 2022 : 62 731

Février 2022 : 31 780

Mars 2022 : 15 961

30 dernies jours : 11 999

Et une courbe pour illustrer l'activité de Halo Infinite :

La saison 2 Lone Wolves, l'heure de la reconquête ?

Lone Wolves, la saison 2 du multijoueur d'Halo Infinite, sera mise en ligne le 3 mai prochain. Et avec elle, 343 Industries joue quand même gros. Les développeurs doivent inverser la tendance avec ce qu'ils ont développé depuis plusieurs semaines. À savoir des nouvelles cartes, des modes inédits (dont Last Spartan Standing), un nouveau battle pass et des évènements temporaires in-game. Mission impossible ? Nous le verrons bien, mais à sa sortie, Halo Infinite a attiré pas mal de monde, plus que Halo: The Master Chief Collection. Rien n'est perdu et la remontada est envisageable.

Halo Infinite est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC ainsi que dans le Xbox Game Pass.

Est-ce que ces données vous étonnent ? Avez-vous abandonné de votre côté ou prenez-vous toujours autant de plaisir ? Sur quelle plateforme ? Dites nous tout en commentaires.