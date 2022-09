Après une gestation et des débuts extrêmement compliqués, le studio d'Halo Infinite va subir d'énormes changements avec le départ d'un membre éminent de la franchise.

L'heure du renouveau pour 343 Industries et Halo Infinite ? Microsoft annonce une grosse restauration pour assurer l'avenir du jeu.

Une membre emblématique d'Halo Infinite quitte l'équipe

Bonnie Ross, visage majeure de Xbox et tête pensante de la franchise Halo, a dit adieux à Microsoft après plus de 27 ans aux côtés de la firme de Redmond. Bonnie Ross n'est en effet pas une débutante puisque c'est aussi elle qui a fondé 343 Industries, et aura été à l'origine des succès... mais également du flop d'Halo Infinite.

Dans son communiqué, Bonnie Ross explique sa démission en raison d'un « problème médical familial ».

Alors que j'avais espéré rester aux côtés d'Halo jusqu'à la mise à jour d'hiver, je vous informe que je vais quitter 343 Industries et m'occuper d'un problème médical familial. Je suis incroyablement fière du travail accompli par tout le monde chez 343 Industries avec Halo Infinite, la Master Chief Collection, la série TV Halo et tellement d'autres choses. Ce fut un honneur de servir aux côtés de l'équipe au cours des 15 dernières années et de faire partie d'un univers que j'aime. Merci à tous les membres de la communauté Halo pour tout leur soutien. Le futur d'Halo s'annonce prometteur. J'ai hâte que vous expérimentiez ce sur quoi nous travaillons - et d'applaudir avec vous, en tant que, lors du championnat du monde Halo en octobre.

Pour assurer que cet avenir soit réellement prometteur, l'organigramme du studio est bousculé. Pierre Hintze, responsable de la production, prend la tête de 343 Industries. Bryan Koski devient manager général de la licence, et Elizabeth Van Wyck, responsable du business et des opérations.

Un épisode loin d'être fini

Ces changements interviennent également pour donner l'impulsion dont Halo Infinite a besoin pour se relancer. Mais aussi pour mettre à exécution ses plans d'un jeu en tant que service. Et ce ne sera pas un mal !

Il y a une semaine, le titre a abandonné un mode très attendu, puis a encore repoussé la saison 3, la co-op en ligne ainsi que la Forge. Avec les trous dans le suivi, cet épisode a perdu énormément de joueurs sur Steam. Il est donc essentiel pour les développeurs de ralentir le phénomène et de récupérer du monde en délivrant du contenu.