Il y a quelques semaines, les fans de Halo ont eu la bonne surprise de découvrir qu’ils allaient pouvoir se mettre à jouer immédiatement et gratuitement au multijoueur de Halo Infinite. Et si le gameplay du FPS ainsi que les nouveautés associées à ce dernier plaisent visiblement aux joueurs, la même chose ne peut pas être dite à propos du système de progression. Le multijoueur de Halo Infinite étant en Free-to-Play, 343 Industries a dû changer sa manière de faire. Mais de toute évidence, le nouveau modèle ne convient pas aux joueurs.

343 Industries vient d’altérer le rythme auquel les joueurs gagnent de l’XP dans le multijoueur de Halo Infinite. La nouvelle est tout ce qu’il y a de plus officielle puisqu’elle vient de John Junyszek, le community manager du studio.

Avec le nouveau système, les joueurs gagneront plus d’XP à l’issue de leurs six premières partie chaque jour. À partir de maintenant, les gains en XP se passeront ainsi :

1ère partie = + 300 XP

2e partie = + 200 XP

3e partie = + 200 XP

4e partie = + 100 XP

5e partie = + 100 XP

6e partie = + 100 XP

7e partie (et au delà) = + 50 XP

Aux dernières nouvelles, le fait de jouer une partie ne faisait gagner que 50 XP. Même si ce gain pouvait être augmenté en remplissant des objectifs, le passage d’un niveau à l’autre restait extrêmement long.

Work in progress

Ce nouveau changement apporté à la progression du multijoueur de Halo Infinite est déjà le deuxième. 343 Industries avait déjà modifié certaines choses des suites des plaintes initiales des joueurs. Le studio de Microsoft avait par exemple mis à jour les défis hebdomadaires et doublé la durée des boosts d’XP. Et à en croire John Junyszek, 343 est loin d’en avoir fini avec la partie en ligne de son jeu :

Nous savons que nombre d’entre vous désirent des changements encore plus conséquents. L'équipe est dévouée au fait de les apporter mais ils demandent du temps. Nous avons réalisé cette mise à jour à partir de données et de retours de joueurs. Et nous allons suivre son impact après sa mise en ligne demain matin. Comme toujours continuez de partager votre avis !

Le multijoueur F2P un modèle qui convient à Halo ?

Officiellement, le multijoueur de Halo Infinite est toujours en phase de bêta. Et les joueurs réclament effectivement d’autres changements, comme une manière plus efficace de lutter contre les tricheurs. Selon toute vraisemblance, 343 Industries ne devrait cesser d’être mis à jour au cours des semaines et mois à venir.

Pour rappel, la campagne solo de Halo Infinite sortira le 8 décembre prochain sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En attendant, nos impressions après plusieurs heures de jeu sont disponibles à cette adresse.

