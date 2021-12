343 Industries déconseille actuellement aux joueurs Xbox Series S|X d’utiliser la fonctionnalité Quick Resume lorsqu’ils jouent à Halo Infinite. En effet, un bug lié à cette dernière empêche d’utiliser dans le multijoueur les éléments cosmétiques débloqués dans la campagne. Cette recommandation a été partagée sur Twitter par Brian Jarrard, le community director de 343 Industries :

Lorsque vous jouez à la campagne de Halo Infinite, vous tomberez sur des armoires à armures. Ces dernières contiennent des éléments cosmétiques pour votre Spartan du multijoueur. Si vous êtes hors ligne ou déconnecté des services, ce qui peut arriver après un Quick Resume, ces cosmétiques n’apparaîtront pas dans votre inventaire multijoueur.

L’équipe est au courant du problème et finira par proposer un correctif rétroactif. Vous obtiendrez les cosmétiques que vous avez débloqués. Je recommande pour l’instant de ne pas poursuivre une session via Quick Resume. Et de vous assurer que vous êtes en ligne avant de partir explorer Zeta Halo. Merci !