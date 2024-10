Sorti en 2021, Halo Infinite était censé avoir un petit frère plus ambitieux encore, dont le développement avait commencé peu après, si l'on en croit le généralement très bien informé Rebs Gaming concernant la légendaire licence FPS de Xbox. Une nouvelle qui tombe sous le sens, au vu de la fin très ouverte du dernier jeu. Mais Master Chief et 343 Industries ont depuis changé leur fusil d'épaule, comme nous l'apprenions il y a peu.

Halo a préféré reculer pour mieux sauter après Infinite

Malgré plusieurs qualités, Halo Infinite a visiblement été une gageure pour 343 Industries. Entre la création d'un moteur Slipspace spécifiquement pensé pour propulser la franchise dans la « next-gen » (mais déjà en retard technologiquement à l'époque, dixit le studio lui-même) et d'énormes problèmes en interne, dont des licenciements, son lancement en 2021 après un très long report s'est apparemment fait dans la douleur. Bon gré mal gré, le développement d'une suite a été lancé peu après. Mais les plans à son égard auraient changé fin 2022, en même temps que d'importantes mutations au sein de 343 Industries.

Tout cela s'est concrétisé il y a quelques jours, quand nous avons officiellement appris que de profonds changements se sont faits jour autour de Master Chief. Adieu 343 Industries et le récalcitrant moteur Slipspace, bonjour Halo Studios et l'Unreal Engine 5. L'équipe a en effet abandonné l'idée de continuer à supporter son moteur maison à partir de fin 2022, pour plutôt s'entraîner sur celui nettement plus robuste et répandu d'Epic. C'est avec cette nouvelle dynamique que le studio et Xbox entendent faire repartir la mythique licence sur des bases plus saines. Qui plus est, ce changement de moteur permettra de recruter d'autres talents plus facilement.

Halo Studios entend ainsi profiter de cette nouvelle stratégie pour développer plus sereinement de nouveaux jeux dans l'univers initié en 2001 par Bungie et qui a durablement marqué l'histoire du jeu vidéo de son empreinte. Est-ce que le Halo Infinite 2 annulé en fera partie, et potentiellement sur PS5 ou dans un futur plus lointain sur PS6 ? L'avenir nous le dira, mais il faudra a priori s'armer de beaucoup de patience pour voir ce que Master Chief nous réserve pour la suite.

