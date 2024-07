Malgré un Halo Infinite plus convaincant que les deux opus précédents, son développement s'est fait dans une infernale douleur. Hélas pour 343 Industries, le titre n'a pas non plus connu le succès commercial escompté. Mais la franchise portée par Master Chief reste envers et contre tout LA marque porte-étendard de Xbox. Afin d'en redorer le blason, l'équivalent d'un drastique programme Spartan serait en préparation, d'après le généralement très bien informé Bathrobe Spartan, dans un fil X.com riche d'enseignements, même s'ils ne sont pas des plus réjouissants.

Halo ? Y'a-t-il un pilote dans le Pélican 343 Industries ?

En 2010, Bungie adressait un déchirant chant du cygne à une franchise chère à son cœur et à celle de très nombreux fans avec Halo Reach. Le pinacle d'un véritable âge d'or pour cette œuvre de science-fiction vidéoludique marquante à plus d'un titre. Deux ans plus tard, 343 Industries reprenait le flambeau avec un quatrième opus des aventures de Master Chief qui manquait clairement de l'aura des jeux originaux, malgré la présence de vétérans. Sa suite a été encore moins bien accueillie, et Infinite marquait un signe vers le mieux, malgré un développement visiblement infernal.

Les trois jeux de 343 Industries ont à chaque fois été considérés comme des succès critiques et commerciaux plus que mitigés. Plus haut, Xbox ne se portait pas mieux ses dernières années, comme nous l'avons vu avec moult licenciements et fermetures de studios. La maison-mère de Halo n'a pas été épargnée, bien que l'aura forte de la franchise empêche la branche gaming de Microsoft de mettre la clé du studio sous la porte. Entre 2023 et 2024, celui-ci aurait malgré tout perdu près de la moitié de sa force de travail. De ce fait, une partie du contenu multi d'Infinite aurait été externalisée via de la sous-traitance. Et il semblerait que cette tendance se poursuive à l'avenir.

Malgré une proposition plus convaincante, Infinite n'a pas été la rédemption attendue pour 343 Industries. © Xbox

Diviser pour mieux devenir le Roi de la Colline ?

Halo Infinite a en effet introduit un problème de marque pour la franchise : un jeu entre deux chaises, avec d'un côté un solo visiblement terminé, et un mode multi fonctionnant comme un jeu-service. 343 Industries doit donc procéder à un délicat exercice d'équilibriste pour garnir cette composante en contenu, tout en réfléchissant aux futurs projets autour de la licence Halo. Selon Bathrobe Spartan, cela va prendre la forme d'une nouvelle méthode de production.

L'idée serait justement de séparer la direction du développement des prochains jeux et la production de contenu. Le studio recruterait ainsi principalement des personnes sur des postes à responsabilité pour proposer une feuille de route claire, quitte à externaliser une partie de la production. Mais sur quoi donc travaille 343 Industries pour l'avenir de Halo ? Toujours d'après diverses sources de Bathrobe Spartan au fait de la situation, il serait principalement question d'un jeu exclusivement multi à très grande échelle, d'un remake, et d'un Halo 7 qui se fait désirer, trois ans après Infinite.

Espérons que ce programme Spartan portera ses fruits, tant pour l'avenir de 343 Industries que celui de cette licence forte de Xbox. Il apparaît toutefois peu probable que nous ayons des nouvelles de Master Chief ou de tout autre membre de l'UNSC avant des années. Comme disait John 117 dans le magistral troisième opus sorti il y a déjà 17 ans de cela : « Réveillez-moi... quand vous aurez besoin de moi ».