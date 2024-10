En juillet dernier, nous apprenions que d'importantes restructurations et une nouvelle stratégie étaient en préparation concernant l'iconique licence Halo. Trois mois plus tard, les choses se concrétisent enfin : nouveau nom de studio, nouvelle approche, et surtout des premiers concept arts du prochain jeu, qui s'annonce sublime. Le grand retour tant espéré de Master Chief ?

Un nouvel Halo d'espoir pour la mythique franchise de Xbox ?

Depuis que 343 Industries a repris le flambeau de la franchise Halo à Bungie, la licence a hélas peu à peu perdu de sa superbe. Sorti en 2021 et après un très long report, Halo Infinite a connu un développement compliqué sur le moteur propriétaire Slipspace, et cela s'est senti sur un plan technique un peu à la traîne. Le gameplay en lui-même se montrait particulièrement satisfaisant, mais la surcouche monde ouvert de la campagne, qui plus est uniquement jouable en solo à sa sortie, en a refroidi plus d'un. Le multijoueur free-to-play a également eu du mal à attirer son public.

343 Industries a malheureusement payé cher ce lancement en demi-teinte, avec une profonde restructuration et des licenciements. La chose s'est tout récemment manifestée par une vidéo présentant notamment des concept arts de ce à quoi pourrait ressembler le prochain jeu Halo actuellement en développement. Exit le moteur maison Slipspace, bonjour l'Unreal Engine 5, avec des visuels proprement sublimes, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Ce changement de moteur sert un autre objectif : faciliter le travail des équipes pour développer de nouveaux jeux. Au lieu de consacrer énormément de temps et de ressources sur un moteur qu'il admet lui-même « vieillissant » et les technologies graphiques, le studio va à l'avenir se concentrer sur la création de nouveaux jeux Halo, grâce à un moteur qui a déjà fait plus que largement ses preuves sur d'autres productions.

Ravalement de façade chez 343 Industries

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus baptisée « Une Nouvelle Aube », ce n'est pas le seul changement majeur à venir concernant la célèbre licence de Xbox. 343 Industries va aussi changer de nom, pour désormais se faire simplement appeler Halo Studios. Ce que vous pouvez voir ci-dessus s'appelle « Foundry », une manière pour le studio d'explorer ce qu'il est possible de faire sur l'Unreal Engine 5 pour les prochains jeux Halo.

Visuellement, ces premières ébauches mettent en tout cas l'eau à la bouche, avec quelques nouveautés prometteuses. Reste maintenant à attendre que tout ce travail prenne la forme d'un jeu à part entière. Pour cela, il faudra toutefois s'armer de patience. Pierre Hintze, directeur de qui se fait maintenant appeler Halo Studios, voulait cela dit se montrer rassurant en conclusion de l'article de blog dédié à cette grande annonce, cité en source ci-dessous. « C'est un nouveau chapitre. Nous n'avons qu'un seul mot d'ordre : que tout le monde soit à sa place pour créer les meilleurs jeux Halo possible ». On l'espère de tout cœur.

Source : Xbox Wire