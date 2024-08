L'automne approche, et avec lui, la saison d'Halloween qui ravive chaque année l'enthousiasme des amateurs d'horreur. Cette période de l'année est souvent synonyme de nouveautés excitantes pour les fans de frissons, que ce soit à travers des films, des événements spéciaux, ou des jeux vidéo... Et justement, les fans d'horreur pourraient avoir une bonne nouvelle.

Halloween devrait frapper fort

Boss Team Games, connu pour son travail sur Evil Dead: The Game, a annoncé qu'il travaille actuellement sur deux nouveaux jeux basés sur la franchise classique de films d'horreur Halloween. Cette nouvelle a été révélée par IGN. Soulignant que les deux titres sont en cours de développement en étroite collaboration avec John Carpenter, le réalisateur du film original de 1978.

Les détails sur ces projets restent pour l'instant limités. Mais il a été confirmé que l'un des jeux sera développé avec le moteur Unreal Engine 5. Garantissant ainsi une expérience visuelle et immersive de haute qualité. Les deux jeux seront ancrés dans l'univers du film Halloween de 1978. Qui a introduit le personnage iconique de Michael Myers, bien que l'on ignore encore si des éléments des suites seront intégrés. On ne sait pas non plus de quel genre de jeu il s'agira.

John Carpenter, réalisateur du film original et grand amateur de jeux vidéo, est directement impliqué dans le développement de ces titres. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de redonner vie à Michael Myers à travers ces jeux. Avec l'intention de faire frissonner les joueurs. Carpenter a précisé qu'il sera "intimement impliqué" dans la création de ces jeux. Ce qui promet une fidélité à l'esprit du film original.

Pour le moment, aucune date de sortie ni les plateformes sur lesquelles ces jeux seront disponibles n'ont été annoncées. Les fans de la franchise Halloween devront donc faire preuve de patience. En attendant plus de détails sur ces projets très attendus.

Source : IGN