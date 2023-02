SI il y a un bien un jeu PC totalement culte c'est Half-Life. Une raison de plus pour le redécouvrir grâce à la technologie de Ray Tracing.

Disponible depuis 1998 (oui déjà), Half-Life est un FPS culte qui a chamboulé l'histoire du jeu vidéo et qui a grandement influencé le jeu de tir de manière générale. Notamment parce qu'il a été le premier jeu de cette catégorie à apporter une intrigue scénaristique forte. Au point d'en devenir un incontournable. Dans ce contexte, pourquoi pas ne vous y replonger ?

Half-Life se métamorphose grâce au ray tracing

Half-Life : Ray Traced est donc un nouveau mod ajoutant la fameuse technologie de ray tracing sur le jeu le plus culte de Valve. Et la bonne nouvelle c'est qu'après des mois de développement il est maintenant disponible en téléchargement. Half-Life : Ray Traced est l'œuvre du modder Sultim Tsyrendashiev, qui a précédemment créé des mods de ray tracing similaire pour Doom et Quake. Il explique :

Half-Life : Ray Traced intègre le ray tracing en temps réel dans le jeu original Half-Life (1998). Grâce au ray tracing accéléré par le matériel, il est possible de calculer l'illumination globale, les réflexions, les réfractions, les ombres douces et d'autres effets visuels avec des framerates interactifs.

Pour vous en faire une idée vous pouvez admirer la bande annonce de lancement ci-dessous :

Le tout est disponible au téléchargement via Github . Les personnes intéressées devront d'abord acquérir une copie du jeu original sur Half-Life 1 sur Steam, puis suivre les instructions fournies .

Le Ray tracing c'est quoi ?

Le ray tracing est une technologie de rendu graphique qui calcule de manière réaliste les rayons lumineux visibles et invisibles. Cela permet d'améliorer significativement l'aspect graphique dans les jeux vidéo. Cette technologie ne doit pas être confondue avec le RTX qui est la technologie de ray tracing propriétaire du géant de la tech Nvidia.