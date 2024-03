Est-ce qu'on a vraiment besoin d'introduire Hades ? Cette pépite a mis une grosse claque à la plupart des joueurs qui l'ont approché. Même celles et ceux qui n'étaient pas fans du genre roguelite ont su trouver leur compte avec ce jeu. Supergiant Games a définitivement frappé fort, et il compte bien reproduire le phénomène avec un deuxième opus. En attendant, sachez que dès aujourd'hui, il est possible d'y jouer... gratuitement. Pas besoin de faire chauffer la carte bleue, mais il y a un petit « hic ».

Hades est jouable gratuitement ? Oui, mais il vous faut Netflix

Sur le papier, Hades est bel et bien jouable, et ce, sans frais supplémentaires. Mais pour profiter de cette offre, il faut être abonné à Netflix. C'est la seule condition à respecter, ce qui ne sera peut-être pas au goût de tous les joueurs. Quoi qu'il en soit, il vient rejoindre le catalogue « Jeux » de la plateforme, ce qui est un ajout conséquent. Pour mémoire, ce service propose également des titres comme Death's Door ou Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge. C'est donc plutôt intéressant, mais c'est à vous de juger.

Une petite piqûre de rappel s'impose aussi au niveau des supports pour accéder au service. N'oubliez pas que c'est accessible depuis un smartphone ou une tablette iOS, voire un iPod Touch. Mais qu'en est-il des utilisateurs Apple ? Tant pis pour eux ? Bien sûr que non. Netflix a mis à disposition un lien pour télécharger automatiquement Hades dès son arrivée. Personne n'est laissé pour compte, et ça fait plaisir à voir. Si vous avez envie de découvrir une véritable perle, sans débourser le moindre centime, c'est maintenant ou jamais.

Quant au postulat de départ d'Hades, il vous met dans la peau de Zagreus, le fils du dieu des Enfers. Le jeune homme n'a pas spécialement envie de passer sa vie dans ces lieux lugubres, et préfère partir. Le problème, c'est que son père ne voit pas ça d'un bon œil. Du coup, il va tout faire pour entraver sa progression, pour pouvoir le ramener à la maison. Sur le chemin, notre protagoniste va rencontrer plusieurs divinités issues de la mythologie grecque, comme Zeus, Aphrodite ou Hermes, mais pas que. On préfère ne pas en dire plus, et vous laisser la surprise.

Quid de la suite ?

Bon, et où en est Hades 2 dans cette histoire ? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas trop. On devrait normalement l'avoir en accès anticipé cette année. Pour être plus précis, le studio avait déclaré qu'on y aurait droit à partir du deuxième trimestre 2024 sur Steam et l'Epic Games Store. En tout cas, il se fait attendre au tournant, et on en a même la preuve. L'année dernière, en septembre, il était devenu le jeu le plus ajouté à la liste de souhaits par les joueurs, juste devant Hollow Knight : Silksong qui fait l'objet de nombreuses rumeurs. Il nous tarde de voir le résultat.