La sixième mise à jour officielle de l'early access d'Hades 2 ne sera naturellement pas aussi titanesque que la précédente Olympic Update. Supergiant Games reprend en effet son rythme visant à injecter des patches plus modestes visant la correction de bugs, les ajustements et les améliorations des gros changements précédemment apportés. Voyons donc plus en détail les notes de cette dernière mise à jour pour le roguelite divin.

Hades 2 à la reconquête de l'Olympe dans sa sixième mise à jour

Il y a seulement une semaine, Hades 2 recevait une mise à jour proprement olympique, avec notamment une nouvelle région à explorer, une nouvelle arme et une tonne d'autres nouveautés. Cette injection massive de contenu comportait fatalement son lot de petits problèmes, que ce sixième patch entend justement corriger sur Steam et l'Epic Games Store. Il s'agit donc principalement d'une mise à jour d'ajustement à divers niveaux. Les armes de Melinoë ainsi que les nouveaux ennemis qu'elle affrontent reçoivent ainsi des buffs ou nerfs afin d'équilibrer l'ensemble.

Ces ajustements s'intéressent également à l'aspect visuel d'Hades 2, ou encore à son interface et à l'audio, afin d'améliorer la clarté et l'ergonomie de l'ensemble. Enfin, nouveau patch oblige, une petite liste de bugs reçoit plusieurs correctifs bienvenus. À noter que Supergiant Games signale que cette sixième mise à jour comporte des ajustements qui ont pu être faits le plus rapidement possible après la sortie du massif patch de la semaine dernière.

Nous pouvons donc nous attendre à d'autres correctifs de cet acabit dans un avenir immédiat, en attendant la prochaine mise à jour massive qui garnira l'early acces d'Hades 2 en excitants nouveaux contenus, comme précisé par le studio indépendant dans son ambitieuse roadmap partagée en mai dernier. Supergiant Games semble en tout cas bien parti pour réaliser son objectif de sortir son nouveau titre phare en version 1.0, et donc aussi sur consoles, dans le courant du début d'année 2025. Avec une réception aussi divine que pour Hades premier du nom ? Les Moires nous le diront.

Source : Steam