C'est d'ailleurs le nom choisi par Supergiant Games pour cette titanesque mise à jour qui vient drastiquement rebattre les cartes d'un Hades 2 déjà plus complet que le magistral Hades premier du nom, alors que le jeu n'est pas encore sorti en 1.0. Que réserve donc cette fameuse « Olympic Update » pour Mélinoé, la sœur de Zagreus, dans sa quête pour tuer le Temps lui-même ? Voyons tout cela ensemble !

Une nouvelle mise à jour véritablement divine pour Hades 2

Depuis sa sortie dans l'un des early acces les plus complets jamais vus, Hades 2 a principalement accueilli des mises à jour d'équilibrage et pour corriger des bugs, la plupart du temps en fonction des retours de la communauté. Il n'est pas question de ça avec l'Olympic Update, qui est la toute première de sa catégorie, avec cette fois d'énormes nouveautés.

Comme son nom l'indique, cette mise à jour titanesque d'Hades 2 va surtout s'intéresser à l'Olympe, l'une des destinations de Mélinoé dans sa quête pour tuer Cronos. Cela signifie donc une toute nouvelle région à explorer dans le foyer des dieux (et donc un nouveau boss d'une classe folle). Nous pourrons ainsi rencontrer de nouveaux personnages, la plupart des résidents de l'Olympe comme Athéna ou Dionysos (chacun avec un nouveau Souvenir à octroyer. Mélinoé pourra également recruter d'autres compagnons animaux pour l'aider dans sa tâche olympienne. La princesse des Enfers reçoit enfin une toute nouvelle arme, baptisée le Manteau Sombre, qui ressemble à s'y méprendre à un exosquelette antique qui a l'air divinement fun à jouer. Les armes et pouvoirs déjà existants de Mélinoé en profitent par ailleurs pour faire peau neuve, avec des capacités rééquilibrées ou entièrement retravaillées.

Qui dit nouvelle zone dans Hades 2 dit donc également un approfondissement de son histoire, avec une tonne de nouveaux dialogues. Enfin, la Croisée se refait une beauté, puisque nous pourrons décorer notre hub selon nos envies entre deux tentatives de tuer le Temps. Le Chaudron accueille enfin de nouvelles recettes, afin de nous aider dans cette nouvelle tâche olympienne qui nous attend.

Le Mont Olympe qui cache de plus petits mais appréciables ajouts

En plus de toutes ces nouveautés croustillantes, Hades 2 profite de sa mise à jour olympienne pour retravailler d'autres aspects déjà présents depuis son lancement en early access comme les Souvenirs, les Bénédictions, les améliorations de Dédale, et tant d'autres remaniements que tous les mentionner reviendrait à dresser une liste aussi gigantesque que le Mont Olympe lui-même. On peut tout de même citer de nombreuses améliorations apportées à l'interface, l'ajout de nouveaux sublimes artworks qui n'étaient jusqu'à présent que des placeholders, de nouvelles musiques du maestro Darren Korb, mais également le support du jeu sur Mac !

Enfin, mise à jour oblige, Supergiant Games en profite pour ajouter quelques appréciables correctifs de bugs. Pour voir les notes de ce patch proprement titanesque dans leurs moindres détails, vous pouvez les retrouver sur la page Steam du jeu (malheureusement en anglais) citée en source ci-dessous, ou via la longue vidéo ci-après.

Source : Steam