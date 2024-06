S'il ne rajoute pas foncièrement de nouvelles fonctionnalités comme son patch majeur précédent, celui-ci vient drastiquement changer le gameplay d'Hades 2 via beaucoup d'ajustements et équilibrages. Supergiant Games en profite également peaufiner l'interface du jeu et corriger de nombreux bugs. Voici un résumé des changements apportés sur le jeu indépendant très prometteur, courtoisie d'Hermes.

Un nouveau patch géant pour Hades 2

Comme Hades premier du nom, le second opus est arrivé en early access le 6 mai dernier. Non content d'être déjà plus titanesque que son ainé, il est encore loin d'avoir pris sa forme définitive. Le talentueux studio indépendant Supergiant Games veut en effet profiter de l'accès anticipé pour faire d'Hades son « meilleur et plus grand jeu à ce jour », avec l'aide de la communauté. Cela se traduit par des patchs venant drastiquement changer l'expérience de jeu, en partie grâce aux retours des joueurs, comme celui qui nous intéresse ici. Dans un avenir plus ou moins proche, une autre mise à jour majeure viendra quant à elle rajouter du contenu pour compléter l'histoire de Mélinoé.

Ainsi, le troisième patch d'Hades 2 se « contente » d'apporter de très nombreux ajustements et équilibrages. Parmi les plus notables, nous avons le fait que les Bienfaits Duo (impliquant deux divinités) et Légendaires qui sont désormais proposés plus souvent. Les différents Aspects des armes profitent aussi de plusieurs améliorations. Même constat pour l'Autel des Cendres avec son système de carte venant nous apporter de puissants bonus dans nos runs, qui a été grandement retravaillé. Enfin, le Chaudron de la Croisée reçoit de nouvelles recettes particulièrement puissantes. On retiendra notamment celles octroyant respectivement de la santé, de l'armure ou un niveau supplémentaire pour un Bienfait aléatoire en ramassant des Cendres, de la Psyché, des Os ou du Nectar. Tous les Bienfaits du jeu reçoivent également des ajustements, la plupart du temps pour en augmenter l'efficacité.

Hades 2 poursuit tranquillement son divin chemin vers sa version définitive. © Supergiant Games

Mélinoé peaufine son art divin

Outre tous ces changements, Hades 2 profite de ce troisième patch pour peaufiner son interface et corriger de nombreux bugs. De nouvelles icônes vont leur apparition, et l'interface se clarifie. S'agissant des correctifs, ceux s'intéressent autant à des problèmes de crashs intempestifs qu'à des bugs d'affichage. Pour éviter de vous assommer avec des notes de patch extrêmement fournis, nous vous invitons à les consulter (malheureusement uniquement en anglais), via notamment la page Steam du jeu.

Hades 2 n'est en effet pour l'heure disponible que sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Supergiant Games prévoit de déployer son jeu très attendu dans sa version définitive courant 2025 sur PC, mais également sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Comme pour le premier opus, une version Nintendo Switch devrait également sortir, soit en même temps que sur les autres plateformes, soit plus tard.